التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

سيطر التعادل السلبي على أحداث أول 15 دقيقة من المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي والإنتاج الحربي ضمن الجولةالـ24 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو الإنتاج الحربي من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي.



خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.



خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: علاء سلامة – معاذ الحناوي – محمد الشيبيني – طارق أبو العز

الوسط: إبراهيم عبد الخالق – إسلام جابر – هشام محمد – محمد سوستة

الهجوم: مامادو نياسي – مصطفى البدري

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق ‏الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا ‏‏- الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - ‏الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».‏