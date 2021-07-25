آثار عين شمس تفتح باب التسجيل المبدئي للدراسات العليا

قال الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس انه تم فتح باب التسجيل المبدئي لبرامجها المختلفة لمرحلة الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير و دكتوراه) للعام الجامعي 2021 / 2022 .

أكد عميد كلية الاثار جامعة عين شمس أنه يمكن التسجيل من خلال الدخول علي الرابط وتسجيل بياناتك(https://ums.asu.edu.eg) باتباع الخطوات التالية :

- اضغط علي الرابط.

- اختر التسجيل المبكر للدراسات العليا.

- اضغط على طلب تسجيل.

- قم بتعبئة بياناتك الشخصية والبيانات المطلوبة.

- اضغط على انهاء التسجيل.

وبرامج الدراسات العليا بكلية الآثار هى:

أولا: الدبلومات:

-الآثار المصرية القديمة.

- الدراسات البردية والنقوش المصرية القديمة.

- الدراسات البردية والنقوش الآرامية.

- الآثار اليونانية الرومانية.

-الدراسات البردية والنقوش اليونانية واللاتينية.

-الآثار الإسلامية.

-الدراسات البردية والنقوش العربية.

- علوم الآثار والحفائر.

- إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

ثانيا: برامج الماجستير والدكتوراه في أحد التخصصات التالية:

-الآثار المصرية القديمة (الآثار والحضارة المصرية القديمة/ اللغة والحضارة المصرية القديمة).

-الدراسات البردية والنقوش المصرية القديمة.

-الدراسات البردية والنقوش الآرامية.

-الآثار اليونانية الرومانية (الآثار والحضارة اليونانية والرومانية/اللغة والحضارة اليونانية والرومانية).

-الدراسات البردية والنقوش اليونانية واللاتينية.

-الآثار الإسلامية.

-الدراسات البردية والنقوش العربية.

-علوم الآثار والحفائر.

-إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

الرابط : https://ums.asu.edu.eg



الجدير بالذكر أنه شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم الاحتفال الرسمي بالعاصمة الصينية بكين ؛ لترقيه فصل كونفوشيوس جامعة عين شمس إلى معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، وذلك بحضور أكثر من ١٠٠ شخص من الجانبين المصرى والصينى .

حضر مراسم الاحتفال من الجانب المصري الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى والأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، ومدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة إسراء عبد السيد حسن، ،والأستاذ الدكتور جان إبراهيم رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الألسن.