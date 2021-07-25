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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية النواب تشكر وزارة الأوقاف لتعيين عمال بالمساجد التي بها عجز

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن تعيين عمال المساجد التي بها عجز.

 

و أكد  النائب عبد الباقى تركيا، مقدم طلب الإحاطة إأ المساجد في معظم أنحاء الجمهورية تعاني قلة العمالة، وترتب على ذلك الإهمال الجسيم في نظافة المساجد، حيث أصبحت غير مؤهلة للصلاة.

 

وطالب تركيا، بأن تكون هناك حلول من قبل وزارة الأوقاف عن طريق عمل عقود لهؤلاء العمال حتى تزدهر بيوت الله مرة أخرى.

 

و قال  الدكتور نور العيسوی رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف طالبت بتعيين العمالة بالمساجد، وتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية (الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس الوزراء) بتعيين 3000 عامل كمرحلة أولى بالإعلان المبدئي الأول وجار التنفيذ في الأيام القادمة، وباق مراجعة الدرجات مع وزارة المالية حتى يتم الإعلان عن التعيينات قريبا.

 

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس الاجتماع: "أشكر النائب مقدم طلب الإحاطة على اهتمامه وحرصه على بيوت الله، وأشكر وزارة الأوقاف على سرعة الاستجابة والبدء في تعيين هؤلاء العمال لحاجة المساجد الملحة لهؤلاء العمال.

 

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن إحلال وتجديد مسجد الجزارية بأبو شحاته التابع لمركز الإسماعيلية.

 

وقال النائب عصام دياب، مقدم طلب الإحاطة، إن المسجد المذكور في طلب الإحاطة المعروض من أقدم المساجد بمحافظة الإسماعيلية وأعرقها، وتم إنشاؤه عام 1976 وهو يخدم منطقة تتجاوز الخمسين ألف مواطن، فهو يكاد يكون أثري، ويكون ضمن خطة الوزارة الحالية، ولكن للأسف الشديد تم إغلاقه مؤخرا وتكبد المواطنون معانة شديدة منذ إغلاقه لأن أقرب مسجد مجاور له يبعد مسافة خمسة كيلو مترات کی يذهب المواطنون لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

 

وتابع: “طالبنا الوزارة بالاهتمام بالمسجد المذكور ووضعه في الخطة القادمة أكثر من مرة إلا أنها لم توفنا بالرد والموقف النهائي من أعمال الإحلال والتجديد لهذا المسجد، علما بأن المسجد مدرج تحت رقم واحد بالنسبة لخطة الوزارة منذ عام 2010، لذا، أطالب اللجنة بضرورة التدخل واتخاذ قرار فوری للبدء في أعمال الإحلال والتجديد على وجه السرعة، وموافاتنا بالمدة أو الفترة الزمنية التي سيتم فيها أعمال الإحلال والتجديد".


وأكد  المهندس مجدى أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية، إنه بخصوص أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الجزارية بأبوشحاتة التابع لمركز الإسماعيلية المشار إليه بطلب الإحاطة بالفعل تم عمل معاينات للمسجد المذكور وهو مدرج بخطة العام الحالى، وسيتم طرحه بأول إعلان للوزارة في خلال شهر لإتمام أعمال الإحلال والتجديد به.

وزارة الأوقاف مجلس النواب مجلس الوزراء الأوقاف لجنة الشئون الدينية

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