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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحماية المدنية بالعريش تسيطر على حريق شارع الصاغة

حريق في محل ذهب بشارع
حريق في محل ذهب بشارع الصاغة بالعريش

شب حريق مساء اليوم، في إحدى محلات بيع الذهب بشارع الصاغة بمدينة العريش مساء اليوم،  دون وقوع خسائر  في الأرواح، ونجحت قوات الحماية المدنية بالعريش شمال سيناء، في إخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى المحلات والمنازل المجاورة .

وقد تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تعاملت مع الحريق حتى تم إطفاء النار والسيطرة عليها .

لا توجد إصابات


وقالت المصادر إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية بينما خلف الحريق تلفتيات في محتويات المحل وتقوم الاجهزة المعنية بمعرفة أسباب الحريق وحصر للتلقيات التي وقعا بسبب الحريق.
حيث تم إخطار الاجهزة المعنية للتحقيق في الحادث ومعرفة أسباب الحريق.
 

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تركيب أجهزة تقنية لمركز ابداع قرية قاطية فى شمال سيناء

حريق محلات الصاغة العريش المدنية

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