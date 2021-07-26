الحماية المدنية بالعريش تسيطر على حريق شارع الصاغة

شب حريق مساء اليوم، في إحدى محلات بيع الذهب بشارع الصاغة بمدينة العريش مساء اليوم، دون وقوع خسائر في الأرواح، ونجحت قوات الحماية المدنية بالعريش شمال سيناء، في إخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى المحلات والمنازل المجاورة .

وقد تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تعاملت مع الحريق حتى تم إطفاء النار والسيطرة عليها .

لا توجد إصابات



وقالت المصادر إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية بينما خلف الحريق تلفتيات في محتويات المحل وتقوم الاجهزة المعنية بمعرفة أسباب الحريق وحصر للتلقيات التي وقعا بسبب الحريق.

حيث تم إخطار الاجهزة المعنية للتحقيق في الحادث ومعرفة أسباب الحريق.

