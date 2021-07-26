عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قياس ضغط الدم بدون جهاز.. بالساعة والموبايل

قياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم

قياس ضغط الدم بدون جهاز  بخطوات بسيطة  وسريعة عن طريق العلامات الحيوية فلن يتطلب منك الكثير من الوقت ولكنه لن يعطي قياسات صحية لضغط ويمكنك فحص ضغط الدم بدون أجهزة عن طريق فحص معدل ضربات القلب ومعدل التنفس وقياس درجة حرارة الجسم وما إذا كانت ضمن المعدلات الطبيعية أم لا.

يمكن أن يساعد قياس العلامات الحيوية لجسمك في منحك فكرة عامة عن ضغط الدم

قياس ضغط الدم بدون جهاز 

يمكن خلال الحوادث وفى حالات الطوارئ  قياس ضغط الدم عن طريقة النبض ولكنه لا يعطي تصور دقيق لضغط الدم  فيمكنك الضغط برفق على إصبعيك السبابة والوسطى قليلاً على المركز الداخلي لثني الكوع.

ويمكن في الوقت نفسه قياس ضغط الدم بدون جهاز عن طريق بعض تطبيقات الهواتف الذكية التى تراقب ضغط دمك و المعروفة بأسم mHealth وتقوم تلك التطبيقات على قياس الذبذبات  فعند الضغط بالإصبع على هاتفك يزداد الضغط الخارجي للشريان ويمكنك فى الوقت نفسه قياس ضغط الدم بدون أجهزة عن طريق الساعات الذكية والتى تقوم بقياس ضغط الدم  عن طريق الرسغ.

قياس ضغط الدم

قياس ضغط الدم بجهاز

وبوجه عام  الطريقة الأسهل والأكثر دقة لقياس ضغط الدم في منزلك هي  شراء جهاز قياس ضغط الدم  ومحاولة أيضًا قياس ضغط الدم في نفس الوقت تقريبًا كل يوم و ومن خلال عدة مرات خلال اليوم و تعد القعدة الأهم لقياس ضغط الدم  بمفرك فى المنزل هى قيامك  بعد شرائك جهاز قياس ضغط الدم لأول مرة فى  إحضار الجهاز  معك إلى طبيبك للتحقق من دقة الجهاز وإجراء مقارنة بين قراءة ضغط الدم من جهازك بأخرى من جهاز مكتب الطبيب.

 

 

ضغط الدم

 

-اتبع تعليمات طبيبك بشأن متى وكم مرة يجب عليك قياس ضغط الدم. سجل التاريخ والوقت والضغوط الانقباضية والانبساطية. يجب عليك أيضًا تسجيل أي ظروف خاصة مثل أي تمرين أو وجبة أو حدث مرهق مؤخرًا.

المرجع الطبي 

WebMD

كل ما لاتعرفه عن إرتفاع ضغط الدم 

medicalnewstoday

كيف يمكن قياس ضغط الدم فى المنزل

nhs.uk

ماهو اتفاع ضغط الدم 

ترشيحاتنا

مصر تنهي الشوط الأول 15-14 على الدنمارك بطل العالم فى أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. سيف عيسي يطيح ببطل إيطاليا ويتأهل لنصف النهائي في التايكوندو

عبد العال : المنتخب الأوليمبي إفتقد صلاح.. و«هو ده آخرنا»

مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

توجيه السيسي بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي لاستقرار الأوضاع النقدية يتصدر عناوين الصحف

أولمبياد طوكيو .. عزمي محيلبة يودع تصفيات الإسكيت للرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ