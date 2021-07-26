قياس ضغط الدم بدون جهاز.. بالساعة والموبايل

قياس ضغط الدم بدون جهاز بخطوات بسيطة وسريعة عن طريق العلامات الحيوية فلن يتطلب منك الكثير من الوقت ولكنه لن يعطي قياسات صحية لضغط ويمكنك فحص ضغط الدم بدون أجهزة عن طريق فحص معدل ضربات القلب ومعدل التنفس وقياس درجة حرارة الجسم وما إذا كانت ضمن المعدلات الطبيعية أم لا.

يمكن أن يساعد قياس العلامات الحيوية لجسمك في منحك فكرة عامة عن ضغط الدم

قياس ضغط الدم بدون جهاز

يمكن خلال الحوادث وفى حالات الطوارئ قياس ضغط الدم عن طريقة النبض ولكنه لا يعطي تصور دقيق لضغط الدم فيمكنك الضغط برفق على إصبعيك السبابة والوسطى قليلاً على المركز الداخلي لثني الكوع.

ويمكن في الوقت نفسه قياس ضغط الدم بدون جهاز عن طريق بعض تطبيقات الهواتف الذكية التى تراقب ضغط دمك و المعروفة بأسم mHealth وتقوم تلك التطبيقات على قياس الذبذبات فعند الضغط بالإصبع على هاتفك يزداد الضغط الخارجي للشريان ويمكنك فى الوقت نفسه قياس ضغط الدم بدون أجهزة عن طريق الساعات الذكية والتى تقوم بقياس ضغط الدم عن طريق الرسغ.

قياس ضغط الدم

قياس ضغط الدم بجهاز

وبوجه عام الطريقة الأسهل والأكثر دقة لقياس ضغط الدم في منزلك هي شراء جهاز قياس ضغط الدم ومحاولة أيضًا قياس ضغط الدم في نفس الوقت تقريبًا كل يوم و ومن خلال عدة مرات خلال اليوم و تعد القعدة الأهم لقياس ضغط الدم بمفرك فى المنزل هى قيامك بعد شرائك جهاز قياس ضغط الدم لأول مرة فى إحضار الجهاز معك إلى طبيبك للتحقق من دقة الجهاز وإجراء مقارنة بين قراءة ضغط الدم من جهازك بأخرى من جهاز مكتب الطبيب.

ضغط الدم

-اتبع تعليمات طبيبك بشأن متى وكم مرة يجب عليك قياس ضغط الدم. سجل التاريخ والوقت والضغوط الانقباضية والانبساطية. يجب عليك أيضًا تسجيل أي ظروف خاصة مثل أي تمرين أو وجبة أو حدث مرهق مؤخرًا.

المرجع الطبي

WebMD

medicalnewstoday