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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤلف شريف عبد الهادي: فيلم توك توك يرصد قصص الغارمات

صدى البلد

قال المخرج محمد خضر، مخرج فيلم توك توك الحاصل على جائزة مهرجان بان، إن فيلم توك توك لا يقتصر على طبقة معينة، ولكنه فيلم يوضح الواقع المصري بالكامل.

وأضاف “محمد خضر” خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، :" كان همي اني مظهرش الحي الشعبي بطريقة مقززة علشان الناس تركز على القصة".

وأوضح شريف عبد الهادي، مؤلف فيلم توك توك، أن قصة الفيلم حقيقة ومن أرض الواقع، مسترسلا:" القصة ترصد فكرة وقصة المرأة الغارمة.

وفاز الفيلم المصري القصير " توك توك " للمخرج محمد خضر بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان بان افريكان بلوس انجلوس بالولایات المتحدة الأمريكية في دورته التاسعة والعشرين، وهو من المهرجانات العالمية المؤهلة للتنافس على جوائز الأوسكار.

وتعد المشاركة في مهرجان بان افريكان السينمائي هي ثاني مشاركةلفيلم توك توك في مهرجان مؤهل للأوسكار بعد مهرجان كليفلاند.

جدير بالذكر أن فيلم "توك توك" يعرض الآن بمهرجان دربان السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا الذي يقام في الفترة من ٢٢ يوليو وحتى ١ أغسطس.


فيلم "توك توك" من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى اكرم، عمر راشد، ماري جرجس منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

 

تفاصيل الفيلم : 

‏‎فيلم توك توك مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية. فتجبرها الظروف على العمل كسائقة توك توك لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.


‏‎
‏‎درس محمد خضر صناعة الأفلام بأكاديمية نيويورك للأفلام، وأنشأ شركة إنتاج متخصصة في إنتاج الأفلام المستقلة ويعد توك توك هو أول تجاربه الاخراجية

شريف عبد الهادي فيلم توك توك المخرج محمد خضر مهرجان بان اخبار التوك شو

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