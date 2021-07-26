تحصين 21 ألف رأس ماشية.. والمحافظ: مليار و453 مليون جنيه لتمويل 13 ألف مشروع.. أخبار بني سويف في 24 ساعة

حدث في محافظة بني سويف خلال 24 ساعة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتور محمود عبدالسلام المدير التنفيذي لشركة MASTECH AGRIBUSINESS الشركة الاستشارية لمنظمة اليونيدو بمصر، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية،وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات لتعزيز سبل التعاون مع المنظمة في مجال الدفع بخطة المحافظة التنموية في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، باعتباره أحد أهم المحاور والأهداف الاقتصادية والإستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة ، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية 2030 في مختلف القطاعات.



و أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لحرص المنظمة على المشاركة في الدفع بخطة المحافظة التنموية،من خلال تعميق وتعظيم التعاون بين المحافظة والمنظمة والاستفادة بإمكانات ورؤية وتجارب المنظمة في مجالات التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وفق معايير وضوابط التنمية المستدامة التي هي مركز اهتمام وعمل المنظمات الأممية والتنموية العالمية في تلك الفترة.

وناقش المحافظ مستجدات الوضع والإجراءات والخطوات المبدئية اللازمة نحو تنفيذ مشروع المجمع الزراعي الصناعي على مساحة 303 فداناً بالظهير الصحراوي لسمسطا، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على خطوط عريضة لخطة العمل في المرحلة القادمة، لاستكمال بعض البيانات والمعلومات عن الموقع،وبيانات خاصة بحجم المساحات المنزرعة وأماكن انتشارها وتوزيعها،وأنواع النباتات التي يكثر عليها الطلب خارجياً وداخلياً.

وأشار المحافظ إلى أهمية تنفيذ بعض الخطوات العملية لتعزيز وإبراز القيمة المضافة للمنطقة المزمع إقامة المشروع عليها،مشيراً إلى وجود توافق ورؤية مشتركة يمكن الإسهام في تنفيذها في هذا المجال،خاصة في ظل المقومات التي يتمتع بها الموقع بما يمكن أن يطلق عليه عبقرية الموقع الجغرافي،بجانب الاتفاق على بحث الخطوات اللازمة لدعم الزراعات التعاقدية في هذا المجال،وحل مشاكل المزارعين والعاملين في هذا المجال ، الأمر الذي من شأنه الإسهام في إضفاء ميزات نسبية أخرى للموقع وفكرة المشروع.

ونوًه محافظ بني سويف أن لدى المحافظة أهداف طموحة واستراتيجية في هذا المجال،بأن تكون بني سويف ماركة عالمية في مجال التصنيع الزراعي في النباتات الطبية والعطرية ،انطلاقا للتصنيع الزراعي في مختلف الزراعات،وصولا لتحقيق أعلي قيمة مضافة للميزات النسبية لموارد المحافظة في هذا الشأن ،لاسيما وأن بني سويف يخرج منها 40 % من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وأن مايقرب من 90 % يخرج من محافظات(بنى سويف ،الفيوم ،أسيوط والمنيا).

من جانب آخر صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية،"مشروعك"قد وصل إلى مليار و453مليون و402ألف جنيه،استفاد منها 13 ألف و88 مشروعا،و وفرت 16ألف و569فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 25 يوليو الجاري.



وأكد محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي “مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعي، الإسكان، الإسكندرية”، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك ،مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري،الذي تعده الأستاذة نهى محمد مدير مبادرة"مشروعك"على مستوى المحافظة،حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.





من ناحية أخري أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، استقبال الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة الوفود المشاركة في بطولة "سبورت فيت" للكليات المتخصصة (التربية الرياضية) والتي تستضيفها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بملاعب كلية التربية الرياضية بمشاركة الطلاب والطالبات من 44 كلية بمختلف الجامعات المصرية.



وأوضح رئيس الجامعة أن البطولة تأتي كأول تجمع طلابي للجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد وتهدف إلى بناء أواصر التعارف و الصداقة بين طلاب الجامعات المصرية واكتشاف المواهب والقدرات الخاصة في اللياقة البدنية، موجهاً بتوفير كافة الخدمات للطلاب أثناء فترة إقامتهم داخل الجامعة وذلك في البطولة التي تقام من اليوم وحتي 28 يوليو الجاري.



وأكد الدكتور منصور على أهمية الأنشطة في اكتشاف المواهب عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية من أجل تنمية شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى إسهام تلك الأنشطة في صقل المواهب الرياضية لدى الطلاب.

كما شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للحملة من خلال تقرير الطب البيطري،حول سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ضمن خطة هيئة الخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وتتواصل أعمال الحملة القومية،وقد بلغ إجمالي ما تم تحصينه 21 ألف و241رأساً ،بواقع: 19ألف و213من الأبقار و1986 من الجاموس،42 من الأغنام والماعز،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

