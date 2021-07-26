أولمبياد طوكيو ..ندا حافظ تودع منافسات فردي السلاح من دور الـ 32

ودعت ندا حافظ لاعبة منتخب مصر للسلاح منافسات فردي المبارزة، في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

وخسرت ندا حافظ صاحبة من لاعبة منتخب كوريا الجنوبية جويان كيم صاحبة ذهبية أولمبياد لندن 2012 بتيحة 15-4 لتودع منافسات أولمبياد طوكيو من دور الـ32.

وكان منتخب السلاح افتتح منافساته أول أمس بمشاركة محمد عامر الذي ودع المنافسات ودور ال 16 أمام الكوري الجنوبي سانجوك أهو بنتيجة 15/9 وزياد السيسي الذي ودع منافسات سلاح بعد الهزيمة من بطل جورجيا بنتيجة 15/12 ومهاب سامر الذي خسر أمام لاعب جورجيا ساندرو بازادزي بنتيجة 15-13.

واستكمل السلاح منافساته أمس بمشاركة محمد السيد الذي قدم أداء جيد وودع البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة امام بطل أوكرانيا ريزلين ايجور المصنف الثالث عالميا بنتيجة 15-13 ويارا الشرقاوي التي خسرت أمام لاعبة إيطاليا أريانا اريجو بنتيجة 15-2 في منافسات دور ال 32 ونهى هاني، التى خسرت أمام لاعبة الصين "شين كينجيوان" بنتيجة 15 - 6، في دور الـ32 ونورا منير التي خسرت أمام اللاعبة اليابانية يوكا ينو بنتيجة 15 – 5؛ لتودع منافسات فردي السلاح من دور ال 32.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.