عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو ..ندا حافظ تودع منافسات فردي السلاح من دور الـ 32

ندا حافظ
ندا حافظ

ودعت ندا حافظ لاعبة منتخب مصر للسلاح منافسات فردي المبارزة، في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

وخسرت ندا حافظ صاحبة من لاعبة منتخب كوريا الجنوبية جويان كيم صاحبة ذهبية  أولمبياد لندن 2012 بتيحة  15-4 لتودع منافسات أولمبياد طوكيو من دور الـ32.

وكان منتخب السلاح افتتح منافساته أول أمس بمشاركة محمد عامر الذي ودع المنافسات  ودور ال 16 أمام الكوري الجنوبي سانجوك أهو بنتيجة 15/9 وزياد السيسي الذي ودع  منافسات سلاح بعد الهزيمة من بطل جورجيا بنتيجة 15/12 ومهاب سامر الذي خسر أمام لاعب جورجيا ساندرو بازادزي بنتيجة 15-13.

واستكمل السلاح منافساته أمس بمشاركة محمد السيد  الذي قدم أداء جيد وودع البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة امام بطل أوكرانيا ريزلين ايجور المصنف الثالث عالميا بنتيجة   15-13 ويارا الشرقاوي التي خسرت أمام لاعبة إيطاليا أريانا اريجو بنتيجة 15-2 في منافسات دور ال 32 ونهى هاني، التى خسرت أمام لاعبة الصين "شين كينجيوان" بنتيجة 15 - 6، في دور الـ32 ونورا منير التي خسرت أمام اللاعبة اليابانية يوكا ينو بنتيجة 15 – 5؛ لتودع منافسات فردي السلاح من دور ال 32.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.
وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

ندا حافظ منتخب مصر للسلاح دورة الألعاب الأولمبية اولمبياد طوكيو جويان كيم ذهبية أولمبياد لندن 2012

ترشيحاتنا

الجيش التونسي يتمركز حول مقر وزارة الداخلية

الغنوشي يحرض أنصاره على الاحتشاد أمام البرلمان.. فيديو

أولمبياد طوكيو.. أدهم حاتم وضحى هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة

صدمة بشأن إصابات كورونا في الصين

أولمبياد طوكيو.. سيف عيسي يكتسح لاعب استراليا ويتأهل لربع النهائي في التايكوندو

هل يجوز ذبح طائر اليمام؟.. أمين الفتوى تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ