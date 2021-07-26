أولمبياد طوكيو.. سيف عيسي يكتسح لاعب استراليا ويتأهل لربع النهائي في التايكوندو

نجح سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو للصعود الي دور ربع النهائي بمنافسات وزن -80 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وحقق سيف عيسى (المصنف 5 أولمبيا) الفوز في دور ال 16علي اللاعب الأسترالي جاك مارتون (المصنف 12) بنتيجة 11-1 ليصعد الي دور الثمانية لمواجهة لاعب إيطاليا سيموني اليسيو.

وتأهل لاعب إيطاليا سيموني اليسو المصنف 13 أولمبيا الي دور ربع النهائي بالفوز علي مسجول مارتينيز لاعب البرازيل بالضربة القاضية.

ويعد سيف عيسى صاحب ال 23 عاما أحد المرشحين للمنافسة في أولمبياد طوكيو مع الأبطال العالميين والأولمبيين في هذا الميزان، حيث يضم ميزان -80 كجم عدد من أقوى اللاعبين على مستوى العالم مثل لاعب الاتحاد الروسي ماكسين خرامتكوف المصنف الأول أولمبيا وصاحب ذهبيات بطولة العالم -74 كجم وبطولة أوروبا والعديد من الجائزة الكبرى، والأذربيجاني ميلاد بيجي هارشيجاني المصنف الثاني أولمبيا وصاحب برونزية أولمبياد ريو وذهبية بطولة العالم وزن -80 كجم، الإيفواري شيخ صالح سيسيه صاحب ذهبية أولمبياد ريو 2016 والعديد من الميداليات في بطولات الجائزة الكبرى والمصنف الثالث، و البرازيلي ميل ايكاو مارتينز المصنف الرابع وصاحب فضية بطولة العالم، بالإضافة إلى الأردني صالح الشرباتي صاحب ذهبية بطولة آسيا والعديد من ميداليات الجائزة الكبرى، والمغربي أشرف محبوبي.

ورغم صعوبة المنافسة وسط هذه المجموعة من الأبطال أصحاب الخبرات الطويلة إلا أن بطلنا سيف عيسى يعد أحد أقوى اللاعبين في هذا الميزان، فالبطل المصري يمتلك سجل حافل بالإنجازات حيث بدأ اسمه في السطوع بعد حصوله على برونزية أولمبياد الشباب في نانجينة 2014 ليستمر منذ ذلك الحين في حصد الميداليات.

ويعد عيسى هو اللاعب المصري الوحيد الذي فاز ب 4 ميداليات ببطولات الجائزة الكبرى، حيث توج بفضيتين عام 2017 و2019 وبرونزيتين عام 2018، بالإضافة إلى فوزه بميدالية فضية في نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو عام 2016.

بالإضافة إلى ذلك فقد احتل عيسى قمة التصنيف العالمي للتايكوندو ثلاث مرات خلال عام 2017 في وزن -٧٤ كجم (مارس، و مايو، و يونيو).

وافتتح منتخب التايكوندو مشاركاته أول أمس في أولمبياد طوكيو باللاعبة نور حسين في وزن -49 كجم الذي ودعت البطولة من دور الـ 16 بالهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا

واستكمل التايكوندو منافساته أمس بفوز عبد الرحمن وائل في وزن -68 كجم أمام بطل إسبانيا بنتيجة 22/20 في دور الـ16، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام بطل البوسنة بنتيجة 8/7 ويودع أولمبياد طوكيو.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية.

وتنطلق منافسات التايكوندو يوميًا في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة وتستمر حتى الساعة ال 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام خلال هذه الفترة الأدوار التمهيدية وربع النهائي ونصف النهائي، وتنطلق في تمام الساعة ال 12 ظهرًا مباريات الترضية يليها مباريات الميدالية البرونزية ثم النهائيات، وتختتم المنافسات الساعة 3 عصرًا.

وقد تأهل التايكوندو المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.

ويقود المنتخب الوطني المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.