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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة الأزلي تقضي إجازتها في بيروت.. صور

مروة الازلي
مروة الازلي

شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مروة الأزلي بإطلالة ساحرة خلال قضاء  اجازتها في بيروت مرتدية تي شيرت كت وشورت ليجن باللون الاسود، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافتة تتناسب مع ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية، ووضعت الآيلاينر بطريقة مختلفة وجذابة تكشف عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.


وشاركت مروة الازلي في دراما رمضان بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة. 

 

كما شاركت مروة الأزلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎


مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 


وشاركت "مروة الأزلي" في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت البداية مع فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وظهرت فيه بدور مضيفة الطائرة، علاوة على مشاركتها بمسلسل "فرقة ناجي عطا لله" للزعيم عادل إمام. 


ولفتت الأنظار إليها بشده، بعد ظهورها مع محمد رمضان في فيلم "الألماني"، الذي تم طرحه عام 2012، وأطلت على جمهور بدور "حبيبة"، التي وقع "نمبر وان" في حبها.

مروة الازلي الإجازة الصيفية بيروت اللون الاحمر اطلالة إطلالة ساحرة

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