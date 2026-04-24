طلاب جامعة عين شمس يشاركون في ورشة للتوعية عن مواجهة مخططات إسقاط الدولة

شارك وفد من طلاب أسرة من أجل مصر” بـ جامعة عين شمس في ورشة العمل التي نظمتها أكاديمية الشرطة تحت عنوان “مخططات إسقاط الدولة من الداخل وسبل مواجهتها”، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026.

وجاءت المشاركة برعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق والإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وتأتي هذه المشاركة في سياق توجهات الدولة الهادفة إلى تعزيز مفاهيم الأمن القومي لدى الشباب، وتنمية وعيهم بالتحديات الراهنة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون بين المؤسسات التعليمية والأمنية.

وتضمنت فعاليات الورشة مناقشات علمية وتحليلات معمقة حول أساليب استهداف الدول من الداخل، مع تسليط الضوء على الأدوات غير التقليدية المستخدمة في نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، فضلًا عن عرض نماذج وتجارب دولية في كيفية التصدي لهذه التحديات.

كما ركزت الجلسات على أهمية رفع وعي الشباب بمخاطر الشائعات، وحروب الجيلين الرابع والخامس، ودورهم الحيوي في الحفاظ على استقرار المجتمع، إلى جانب استعراض جهود الدولة في مواجهة حملات التضليل وتعزيز دعائم الأمن.

وشهدت الورشة حوارًا تفاعليًا مفتوحًا جمع بين الطلاب ونخبة من القيادات الشرطية والخبراء، حيث تم تبادل الرؤى حول آليات مواجهة التحديات الداخلية، وسبل دعم التماسك المجتمعي، وتعزيز روح الانتماء، مع التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في تشكيل وعي الأجيال.

كما تضمنت فعاليات الورشة عددًا من الزيارات الميدانية داخل أكاديمية الشرطة، والتي أتاحت للطلاب التعرف عن قرب على منظومة العمل الأمني، وآليات التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز الفهم العملي لديهم لطبيعة الجهود المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار.

وتندرج هذه المشاركة ضمن خطة الأنشطة التي ينفذها قطاع التعليم والطلاب، ممثلًا في أسرة “طلاب من أجل مصر”، تحت ريادة الدكتورة سمر رجب رائد عام الأسرة، وبالتعاون مع الأستاذة أسماء خاطر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،وإدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

وفي ختام الورشة، وجّه الطلاب الشكر لـ جامعة عين شمس وأسرة “طلاب من أجل مصر” على دعمهم المستمر، ولـ أكاديمية الشرطة على تنظيم الفعالية، مؤكدين أن مشاركتهم ساهمت في رفع وعيهم بالتحديات الراهنة وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية الوطنية.