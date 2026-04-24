التصميم المعماري أداة لتعظيم القيمة.. ندوة في كلية الهندسة بالمطرية

ينظم قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمطرية ندوة علمية متخصصة بعنوان:"التصميم المعماري أداة لتعظيم القيمة: كيف تفكر في التصميم المعماري بناءً على القيمة الاقتصادية".

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة العاصمة على دعم الأنشطة العلمية وتأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية.



وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمسرح الكلية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.

ويحاضر في الندوة كلٌّ من:

الدكتور محمود طه، أستاذ التصميم العمراني، والدكتور أحمد صالح عبد الفتاح، أستاذ إدارة المشروعات.



وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها توفير بيئة تعليمية متطورة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الندوات العلمية تسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة والابتكار، ويمتلك رؤية متكاملة تربط بين الجوانب الفنية والاقتصادية في مجاله المهني. وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا إلى دعم التخصصات الهندسية والمعمارية باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وبناء كوادر وطنية قادرة على الإسهام في مشروعات التنمية المستقبلية.



ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار اهتمام الكلية بتعزيز وعي الطلاب بأهمية التصميم المعماري القائم على الفكر الاقتصادي، وربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات الواقع العملي ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المعماري المعاصر لم يعد دوره مقتصرًا على تقديم حلول جمالية ووظيفية فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق القيمة الاستثمارية والتنموية للمشروعات، وهو ما تسعى الكلية إلى ترسيخه لدى طلابها وخريجيها.



وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي تنظمها كلية الهندسة بالمطرية، دعمًا لرؤية جامعة العاصمة نحو تعليم حديث يواكب التطورات العالمية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على البناء والإبداع وصناعة المستقبل.



وتدعو الكلية جميع الطلاب والخريجين والمهتمين بمجالات العمارة والتصميم والهندسة إلى حضور الندوة والاستفادة من محاورها العلمية المتميزة.