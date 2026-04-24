قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
المركز الأوروبي الآسيوي: انقسام أوروبي يعرقل بلورة استراتيجية موحدة تجاه إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
أسعار الدواجن في مصر اليوم .. والشعبة تكشف عن مفاجأة خلال الفترة المقبلة
نائب وزير الصحة: تحقيق إنجاز في خفض معدلات القيصرية بالبحيرة من 70% إلى 54%
بسبب الجالية اليهودية.. بريطانيا تعتزم اتخاذ قرار صادم ضد الحرس الثوري الإيراني
برلمانية: الطفرة التنموية في سيناء ترجمة لإرادة سياسية ورؤية استراتيجية شاملة
غدا.. مليون و30 ألف فلسطيني يتوجهون لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في معرض KITF بـ كازاخستان

محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الدورة الرابعة والعشرين من المعرض السياحي الدولي KITF، بمدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان. وذلك في إطار تعزيز تواجد المقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية الدولية. 

ويُعد هذا المعرض أحد أكبر المعارض المهنية والجماهيرية في منطقة آسيا الوسطى، حيث يشهد مشاركة واسعة من العديد من الدول السياحية، إلى جانب حضور مكثف لكبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات الدوليين.

وزار الجناح المصري المشارك بالمعرض Kapashev Aidyn Boranbayevich، نائب رئيس لجنة صناعة السياحة بوزارة السياحة والرياضة بكازاخستان، حيث أعرب عن إعجابه بتصميم الجناح المصري الذي يجمع بين العراقة والحداثة، والذي تم تصميمه على الطراز الفرعوني المميز، ويضم شاشات ومواد دعائية تبرز المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي في إطار حرصها على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، خاصة في ضوء الأهمية المتزايدة لأسواق روسيا ودول الكومنولث المستقلة (CIS) التي تشهد نمواً ملحوظاً في أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد المصري.

وخلال المشاركة في المعرض، فازت مصر بجائزة أفضل وجهة سياحية للعام، كما شهد الجناح المصري تفاعلاً ملحوظاً من الزائرين، إلى جانب مشاركة فعالة في الأنشطة المهنية المصاحبة للمعرض.

كما عقد وفد الهيئة عدداً من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات وشركات التسويق السياحي وشركات الطيران؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ووضع خطط للترويج السياحي لمصر، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين القادمين من هذه الأسواق، وذلك من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية، وعقد ورش عمل للوكلاء السياحيين للتعريف بتنوع المنتجات والأنماط السياحية في مصر. كما تم استعراض أبرز التطورات التي يشهدها القطاع السياحي المصري، وما تتمتع به مصر من مقومات ووجهات سياحية متنوعة.

وفي إطار المشاركة بالمعرض، شارك وفد الهيئة في حلقة نقاشية بعنوان (Season Routes, Charters, New Directions, Economy of Tour Packages)؛ حيث تم التأكيد على ثراء وتنوع المقصد السياحي المصري، وقدرته على تلبية مختلف أنماط الطلب السياحي.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي KITF كازاخستان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

الذهب يرتفع 10 جنيهات في أول تعاملات مسائية بعد سريان التوقيت الصيفي

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع

الرقابة المالية: الجامعات حجر أساس إعداد الطلاب لمواكبة التطورات التكنولوچية

مشروعات الإسكان في سيناء

وزيرة الإسكان: تنفيذ مشروعات باستثمارات 52.143 مليار جنيه في سيناء

بالصور

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد