الكاف يحتفل بـ عيد ميلاد موسيماني على طريقته

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " رسالة خاصة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى بمناسبة احتفاله اليوم بعيد ميلاده الـ 57 .



واحتفل الحساب الرسمي للكاف بعيد ميلاد موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 57، واستعرض "كاف" ألقاب موسيماني القارية مع الأندية التي دربها بواقع بطولتين بكأس السوبرالأفريقي و3 ألقاب فى دوري الأبطال.



وكتب الحساب الرسمي للكاف: "عيد ميلاد سعيد لأسطورة جنوب أفريقيا، ومدرب الأهلي بيتسو موسيماني".



وعلى جانب آخر ، أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلاعبه والتر بواليا بعد هدفه القاتل في شباك الإنتاج الحربي.

وقال موسيماني : "أمتلك لاعبين محاربين أكفاء نجحوا في تحقيق فوز قاتل ، لعبت بأربعة مهاجمين وهذا سر متعة كرة القدم".

الأهلي فاز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة الدوري الممتاز، التي أقيمت مساء أمس الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة.

تقدم علي معلول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 38، وأدرك طارق أبو العز التعادل للإنتاج، قبل أن يضيف مصطفى البدري الهدف الثاني للمنافس، لينتفض الأهلي ويسجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف بواليا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 ويتجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 19.