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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق النقد: مستعدون لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات كورونا.. فيديو

تونس
تونس

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الأخبار الهامة منها:

أكد صندوق النقد الدولي، أنه مستعد لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات كورونا وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف.

 

اقرا ايضا : المؤتمر: ما يحدث في تونس ظاهرة إيجابية للتخلص من حكم الإسلام للسياسي

 

أشاد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تجميد سلطات مجلس النواب التونسي برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإقالة الحكومة، مؤكدا أن ما يحدث في تونس ظاهرة إيجابية للتخلص من حكم الإسلام السياسي، متمنيا التوفيق للرئيس التونسي.


وأوضح صميدة في بيان له، أن قرارات الرئيس التونسي جاءت لإنقاذ البلاد من خطر الإخوان، خاصة بعد حالة التذمر والفوضى التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاحتجاجات العارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاطها، فضلا عن الاشتباكات التي شهدتها البلاد بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

 

الجماعة لا تصلح للحكم أو المشاركة السياسية

وشدد رئيس المؤتمر أن ما حدث في تونس دليل جديد على فشل تنظيم الإخوان، الذي لا يمكن أبدا التحالف معه أو أن يكون شريكا في أي معادلة سياسية، فهذه الجماعة لا تصلح للحكم أو المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن ما حدث في تونس أثبت أيضا صحة الرؤية المصرية في الثورة ضد حكم الإخوان في 30 يونيو ولفظها خارج المعادلة السياسية.


وطالب الربان صميدة، جميع الدول العربية بتعميم التجربة المصرية في التعامل مع جماعة الإخوان وتصنيفها كجماعة إرهابية غير صالحة للحكم وذلك لضمان استقرار الوطن العربي وردع محاولات هذه الجماعة في القفز على الحكم وتنفيذ مخططها الإرهابي.

صندوق النقد الدولى مجلس النواب الرئيس التونسي اشتباكات صندوق النقد مجلس الشيوخ الوطن العربي

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