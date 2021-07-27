بإمكانات جبارة.. سعر ومواصفات أفضل 5 هواتف ذكية هذا الأسبوع

أطلقت عمالقة التكنولوجيا حول العالم الأسبوع الماضي العديد من الهواتف الذكية المتميزة بسعر منافس ومواصفات عالية التى كانت الهند محطتها الأولى فى الإطلاق كثاني أكبر الأسواق العالمية، ومن المقرر أن يتم إطلاقها تباعاً للأسوق العالمية.

ووفقاً لموقع " zeenews" فقد شهد عام 2021 حتى الآن منافسة قوية بين جميع شركات الهواتف الذكية، التي قدمت للمستخدمين سعراً مناسباً، مقارنة بالمواصفات المطروحة للهواتف، التي جاءت في مقدمتها كلا من شركة سامسونج الكورية الجنوبية وشاومي الصينية.

وإليك أفضل 5 هواتف ذكية تم إطلاقها هذا الأسبوع:

1- هاتف OnePlus Nord 2

هاتف OnePlus Nord 2

أطلقت شركة وان بلس OnePlus الصينية، هاتفها الذكي Nord 2 بكاميرا عالية بتقنية AL، جاءت الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، وقد أحتوى الهاتف الذكي من وان يلس بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.

وقد جاء الهاتف بسعر 376 دولار "أي ما يعادل 5آلاف و 800 جنيه مصري"، لنسخة 6 جيجا بايت من سعة الوصول العشوائي، و 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بينما جاء بسعر 403 دولار "أي ما يعادل 6 آلاف و 300 جنيه مصري"، لنسخة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، فيما جاء بسعر 470 دولار " أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنيه مصري"، لنسخة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.

2- هاتف Samsung Galaxy A22

هاتف Samsung Galaxy A22

جاء هاتف Galaxy A22 من سامسونج بمواصفات عالية وأداء متميز، حيث الشاشة جاءت بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، كما يعمل بمعالج من نوع Dimensity 700، من إنتاج شركة ميديا تيك، واحتوى الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع.

وجاء الهاتف بسعر 268دولار "أي ما يعادل 4آلاف و 200 جنيه مصري"، لنسخة 6 جيجا بايت من سعة الوصول العشوائي، و 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بينما جاء بسعر 295 دولار "أي ما يعادل 4آلاف و 600 جنيه مصري"، لنسخة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت.

3- هاتف Poco F3 GT

هاتف Poco F3 GT

قامت شركة شاومي الصينية بإطلاق هاتفها الذكي تحت علامتها التجارية الفرعية بوكو، تحت مسمى Poco F3 GT، والذي جاء بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.6 بوصة، وقد احتواى كاميرا ثلالثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، وقد حزم بطارية بسعة 5065 مللي أمبير في الساعة، ويعمل هاتف شاومي الذكي بمعالج Dimensity 1200، من إنتاج شركة ميديا تيك،

وقد جاء الهاتف بسعر 362 دولار "أي ما يعادل 5آلاف و 600 جنيه مصري"، لنسخة 6 جيجا بايت من سعة الوصول العشوائي، و 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بينما جاء بسعر 390 دولار "أي ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري"، لنسخة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، فيما جاء بسعر 416 دولار " أي ما يعادل 6 آلاف و 500 جنيه مصري"، لنسخة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.



4- هاتف Samsung Galaxy M21 2021

هاتف Samsung Galaxy M21 2021

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy M21 2021، والذي يعد نسخه محسنة من الإصدار السابق من سامسونج Galaxy M21، والذي جاء بمعالج مكن نوع Exynos 9611، كما تميز بكاميرا أمامية للتصوير السلفي بدقة 20 ميجابكسل.

وجاء هاتف سامسونج الذكي Galaxy M21 2021 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، بسعر 167 دولار "أي ما يعادل 2600 جنيه مصري".



5- هاتف Redmi Note 10T

فيما أطلقت شاومي الصينية أول هاتف من علامتها التجارية الفرعية ريدمي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، تحت اسم Redmi Note 10T، والذي جاء بشاشة قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك، من نوع Dimensity 700، وكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل.

وجاء الهاتف بسعر 188دولار "أي ما يعادل 3آلاف جنيه مصري"، لنسخة 4 جيجا بايت من سعة الوصول العشوائي، و 64 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بينما جاء بسعر 215 دولار "أي ما يعادل 3 آلاف و 300 جنيه مصري"، لنسخة 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت.

