زراعة النواب تناقش أزمة عدم استغلال أدوات الميكنة الزراعية بمراكز الحسينية.. اليوم

تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها النوعية اليوم الثلاثاء، حيث تناقش لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب صقر عبدالفتاح، بشأن عدم وصول مياه الري لنهايات ترعتي العطف والخضراوية لري حوالى 9000 فدان ببعض قرى محافظة الغربية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالمولى، بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية في مراكز الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر، الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

ووافق مجلس النواب أمس على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بدلا من 8 آلاف جنيه ، وذلك بعد ان طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الاقتصادية لحالة الصيادين.

وتتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود ، ووافقت الأغلبية على المقترح.

وسوف تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

