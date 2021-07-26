مراسل صدى البلد يكشف تفاصيل إصابته أثناء تغطية على الهواء

كشف عاصم الشندويلي مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل تعرضه للإصابة أثناء تغطية حركة المرور في شارع السودان بالجيزة، في برنامج صباح البلد، المذاع عبر شاشة صدى البلد، صباح اليوم الاثنين.



وقال عاصم الشندويلي، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إنه أصيب بـ تمزق في الأربطة وتم عمل جبس لقدمه، متابعا أنه أصيب بكدمات في ذراعه.



وتابع عاصم الشندويلي مراسل قناة صدى البلد، أن الطبيب قال له أنه في حاجة لـ شهر من العلاج حتى تستقر الأمور الصحية لقدمه، متابعا أن الشاب الذي صدمه بدراجته البخارية سليم.





في سياق آخر، عرض برنامج صباح البلد، على فضائية صدى البلد، نشرة المرور اليوم الاثنين 26-7-2021.

وأثناء تقديم النشرة المرورية تعرض مراسل قناة صدى البلد لحادث تصادم على الهواء، وبدأ يتألم بشدة بسبب حادث التصادم الذي تعرض له من قبل سائق موتوسيكل، ومن ثم تم قطع البث المباشر والعودة إلى مذيعات القناة فى الاستوديو.

وفى سياق آخر، أظهر تطبيق "google earth"، أن الحالة المرورية تشهد كثافات مرورية متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة عالية في مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.



وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن كوبري أكتوبر يشهد زحاما مروريًا، وحركة المرور في امتداد رمسيس تسير بشكل مزدحم ولذلك نطالب المواطنين بالبحث عن طريق آخر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجارى وهي بالعقارات ١٤ع - ٣٤ط - ١١٨ز – ١٢٦ ص وأسفل الضغط أمام ٢٥ ط بقطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ك.

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي ٥٥٢ ا – ٥١٣ ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات.

في سياق آخر، قال خالد غزالي، استشاري تغذية علاجية، إن تناول المياه الباردة تعمل على حرق السعرات داخل الجسم، متابعا: الجسم يعمل على معادلة درجة حرارة المياه لتتناسب مع درجة حرارة الجسم.



وأضاف "خالد غزالي"، خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد"، لدينا ما يقارب من 34 كورس، متابعا: كل حالة تختلف عن الاخرى ولهذا يجب أن نوفر كورس علاجي يناسب كل حالة.



وأوضح أن كورس الاناسيليوم يناسب أمراض ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، منوها غلى أن كورس الاناسيليوم يحتوي على ألياف طبيعية تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول والسكر.



ولفت إلى أن كورس الأناسيليوم يتكون من بودرة أناناس، وبودرة سيليوم، وكروم، وفانيليا، وفيتامين C، معقباً: "مجموعة مكونات في عبوة واحدة.

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري نباتات طبية، إن كورس الأناسيليوم يتكون من بودرة أناناس، وبودرة سيليوم، وكروم، وفانيليا، وفيتامين C، معقباً: "مجموعة مكونات في عبوة واحدة.

وأضاف خالد غزالي، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب تناول هذا الكورس قبل الغداء، مشيراً إلى أن الألياف الموجودة في الكورس تعمل على سد الشهية، من خلال غلق جزء كبيرة من المعدة، وبالتالي يتناول الفرد كميات قليلة من الطعام والشراب.

وأوضح استشاري نباتات طبية، أن الألياف الغذائية الموجودة في الكورس تعمل أيضاً على امتصاص المياه، وبالتالي تملء جزء كبير من المعدة، مما يؤدي إلى تناول كميات صغيرة من الطعام.

وتابع خالد غزالي استشاري نباتات طبية أن الألياف الغذائية الموجود في الكورس تعمل على الإلتصاق بالدهون الموجودة في الجسم، وتقوم بإخراجها مع الفضلات، وبالتالي لن يتأثر الجسم بكمية الطعام والدهون التي تدخل الجسم.

توت بري ومضادات أكسدة.. أحمد غزالي يوضح مكونات كورس الحرق



وقال أحمد خالد غزالي استشاري نباتات طبية، إن فقدان الوزن يتطلب نضوج فكري وقوة وإرادة، متابعا أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مواد طبيعية تعمل على حرق الدهون.



وأشار خالد غزالي إلى أن كورس الحرق الدبل يحتوي على التوت البري، الذي يعمل على تنشيط نظام الحرق بالجسم، ويساعد على تكسير الدهون والأكسدة.

وتابع استشاري نباتات طبية أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية، وتحويلها لطاقة .

وأشار إلى أن مريض السمنة يزداد في الوزن يوميا، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون، فيما بعد.