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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح خلال 24ساعة

مطروح في 24 ساعة.. شعيب يستقبل مسئولى مؤسسة سقيا الماء.. ومصرع وإصابة 10 فى حادث بمطروح

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل مسءولى سقيا الماء

شهدت محافظة مطروح خلال 24 ساعة المنقضية العديد من الأحداث حيث استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بمكتبه اليوم الاثنين ، مسئولى مؤسسة سقيا الماء بحضور المهندس حسين السنينى مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة ،والمهندس  أحمد يوسف  مدير عام مديرية الزراعة.

غرق 3 أشقاء بشواطئ مطروح

وتم  بحث سبل المشاركة المجتمعية  للمؤسسة  بالتضافر مع جهود الجهاز التنفيذى للمحافظة فى توفير مزيد من الخدمات لأهالى مطروح خاصة فى  التجمعات الصحراوية والقرى البعيدة بهدف توفير حياة كريمة  للمواطنين .

 

أبدى مسئولو المؤسسة اهتمامهم بالمشاركة فى دعم مشروعات  توفير البنية التحتية  مع مقترح انشاء قرية متكاملة للوقف الخيرى  بسيوة  ، وكذلك المشاركة فى إقامة منشآت  لحصاد مياه الامطار .، ومد خطوط توصيل المياه للمنازل ، ومشروعات  مدرة للدخل للأسر محدودة الدخل والمرأة المعيلة ، وبالإضافة إلى تنظيم قوافل مساعدات اجتماعية وإنسانية ، وعمل أسقف منازل للأسر الأولى بالرعاية ، وانشاء محطات تحلية مياه مشروعات زراعية وحرفية وغيرها للشباب.الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير مدرسة ابو عبيده بن الجراح بمطروح.

 

كما اعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير مدرسة أبو عبيده بن الجراح تعليم اساسي بعدد ٩ فصول وبتكلفة ٤،٩ مليون جنيه  بقرية سيدنا هود بالحمام ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة  تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.

 

من ناحية أخرى قام  عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الإثنين   بجولة تفقدية موسعة بكافة مكاتب الإدارات الداخلية والأقسام الإدارية في ديوان عام المديرية مقدماً  التهاني  لجميع العاملين بالديوان العام وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وتابع وكيل الوزارة مسار العمل بالأقسام الإدارية والفنية المختلفة موجهاً مسئولي شئون العاملين بتنظيم الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإجازات العارضة والاعتيادية بالإضافة إلي تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالسادة المحالين للمعاش من المعلمين والإداريين مؤكداً علي ضرورة التعامل الجيد مع الجمهور وانهاء الأمور الإدارية الخاصة في توقيتها المناسب بعيدا عن الروتين .


كما لقى شخص مصرعة وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين الإقليمى.
تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين الإقليمى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

حيث استقبلت  مستشفى العلمـــــين ضحايا الحادث وهم  
وائل عبدالقادر محمد ٥٦ سنه القاهرة  جثه هامده بالإضافة إلى 9 مصابين وهم 
اماني محمد عبدالمعبود ٣٥ سنه القاهرة 
اشتباه pc 
اشتباه نزيف داخلي بالمخ
جرح بفروه الراس مفتوح حوالي ١٠*٣٠ سم
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
وائل وائل عبدالقادر ١١ سنه القاهرة
اشتباه pc 
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
وليد وائل عبدالقادر ١٥ سنه القاهرة
اشتباه pc 
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
ميران وائل عبدالقادر ٢ سنه القاهرة
اشتباه pc 
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
نور وائل عبدالقادر ٢ سنه القاهرة
اشتباه pc 
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
جودي محمد خيري ١٠ سنين الغرية
اشتباه pc 
اشتباه كسر بالزراع الأيمن 
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
جنا وائل عبدالقادر ٩ سنين القاهرة
اشتباه pc 
اشتباه نزيف بالمخ مع كسور بعظام الجمجمة والعين اليمني
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
مشيره عبدالمجيد محروس ٣٣ سنه القاهرة
اشتباه pc 
اشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
مروان محمد خيري شعراوي ٦ سنين القاهرة
اشتباه pc 
كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

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