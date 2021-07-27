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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 ألفا و999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و578 حالة وفاة بالفيروس.

وناشدت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، الصين التعاون مع منظمة الصحة العالمية في التحقيق بشأن معرفة منشأ فيروس كورونا.

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وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي: "ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الصين، للتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالحجم الضروري".

 

وأشار حق إلى أن منظمة الصحة العالمية تتمتع بالإدارة الكاملة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا.

 

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق، أنها لن تشارك في المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا، معتبرة أن موقف المنظمة من التحقيق “يتسم بالغطرسة”.

 

بدوره صرح المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس بأن المنظمة تتوقع "الشفافية" من الصين حيال التحقيق، مشيرا إلى وجود "مشاكل" أثناء المرحلة الأولى من  التحقيق، بما في ذلك مع الوصول إلى البيانات الخاصة بفترة بدء انتشار الوباء.

 

وأعرب البيت الأبيض، عن إحباطه إزاء رفض الصين خطة منظمة الصحة العالمية بشأن المرحلة الثانية من التحقيق حول أصول فيروس كورونا.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة حول منشأ كورونا غير مسؤولة وخطيرة".

 

وأضافت: "ليس من المناسب أن تعيق الصين التعاون في هذا الوقت من جائحة كورونا".

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