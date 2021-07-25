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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة رسمية.. مدير الصحة العالمية فى مملكة البحرين لهذا السبب

مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية

وصل الدكتور تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية لمدة يومين، وكان في مقدمة مستقبلي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، وفقا لصحيفة الأيام.

 

من المقرر أن يطلع مدير المنظمة، على تجربة المملكة المتميزة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي لـ فيروس كورونا  والحد من انتشارها، بما أسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. 

 

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور تيدروس غيبريسوس جولة في عدد من المستشفيات ومراكز الفحص والعلاج ومراكز التطعيم، وزيارة غرفة العمليات التي يقوم بالإشراف عليها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

 

كما سيشارك خلال الزيارة في افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين، فيما سيعقد أيضًا مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين بمشاركة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، والدكتور تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

 

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مما يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخرًا «المنامة مدينة صحية» كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط نظير جودة خدمات الرعاية الأولية في المراكز الصحية الموزعة مع سهولة الوصول لها، والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي، وبرنامج التمنيع الموسع، ومختلف برامج سلامة الأغذية والصحة المدرسية وصحة البيئة، إلى جانب البرامج التي تهدف لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية وغيرها من البرامج.

مملكة البحرين منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس فائقة بنت سعيد الصالح فيروس كورونا

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