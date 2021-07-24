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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الثقافة السعودي يشكر البحرين والكويت ومصر بعد إدراج «حمى» في اليونسكو

السعودية
السعودية

وجه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي ، الشكر لـ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الكويت ومصر والبحرين، بعد إدراج منطقة حمى الثقافية بنجران في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» نقلتها صحيفة عاجل:"وراء كل إنجاز ثقافي توجيهات قائد عظيم ورؤيته، شكراً لملهمنا ولي العهد على دعمه الدائم، والشكر موصول إلى زملائي في هيئة التراث وفي اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وفي وزارة الثقافة على جهودهم وتميزهم".

وأضاف: «كما أشكر الأشقاء في مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت على مساندتهم ودعمهم. بلادنا غنية بمواقع التراث الإنساني، والقادم دائماً أجمل».

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وتابع: «ولا يفوتني أن أشكر الأشقاء في جمهورية مصر العربية التي دائماً ما تترجم مبادئ التعاون العربي في كل محفل ثقافي».

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد أعلن صباح اليوم السبت، نجاح المملكة في تسجيل الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران، ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، باعتباره موقعًا ثقافيًا ذا قيمة استثنائية للتراث الإنساني.

وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الكويت مصر البحرين حمى الثقافية قائمة اليونسكو

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