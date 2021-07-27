عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. محمود كهربا بأحدث ظهور من حفل زفاف حمدي فتحي

صدى البلد

نشر لاعب النادي الأهلي، محمود كهربا، صورة جديدة له في أحدث ظهور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة، من حفل زفاف اللاعب حمدي فتحي، في أحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وخطف كهربا الأنظار ببدلة باللون البيج الفاتح، وحذاء كلاسيكي بني غامق.

ويحتفل حمدي فتحي لاعب خط وسط  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، بزفافه على زوجته روان كامل، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك حسام البدري مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون.

وظهر لاعب الأهلي حمدي فتحي وهو يرتدي بدلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.

وكان حمدي فتحي أعلن عن خطبته على روان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.

وكان حمدي فتحي غاب عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.

محمود كهربا الأهلى حفل زفاف حمدي فتحي حمدي فتحي حفل زفاف لاعب النادي الاهلي حمدي فتحي صور زفاف حمدي فتحي زوجة حمدي فتحي

ترشيحاتنا

خاص| كواليس لقاء عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. زوجي مصر المختلط في الرماية يودعان منافسات 10 متر مسدس هواء

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل الدوري ويوضح علاقة الأهلي بالأمر

كيف تحصل على أجر الصدقة وتستغفر لك الملائكة وأنت نائم؟.. وصية نبوية

السمسرة جائزة بشروط.. مركز الأزهر يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ