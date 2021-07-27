إيقاف كوليبالي وحرمان النجم الساحلي من التعاقدات بسبب الأهلي

كشفت تقارير الصحف التونسية رفض المحكمة الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” استئناف نادي النجم الساحلي التونسي ولاعبه سوليماني كوليبالي في أزمة النادي الأهلي .

وأيدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.

وحسب صحيفة الحرية التونسية فإن المحكمة الرياضية قررت إيقاف اللاعب الايفواري كوليبالي لمدة 6 أشهر بداية من الغد مع منع النجم الساحلي من التعاقدات لـ 6 أشهر لحين سداد غرامة ومستحقات النادي الأهلي .

وكان الإيفواري سوليماني كوليبالي قد قام بالهروب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي بادعاءات غير صحيحة.

واتخذ الأهلي كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.