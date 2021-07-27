إيقاف كوليبالي وحرمان النجم الساحلي من التعاقدات بسبب الأهلي

كشفت تقارير الصحف التونسية رفض المحكمة الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” استئناف نادي النجم الساحلي التونسي ولاعبه سوليماني كوليبالي في أزمة النادي الأهلي .
وأيدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.
وحسب صحيفة الحرية التونسية فإن المحكمة الرياضية قررت إيقاف اللاعب الايفواري كوليبالي لمدة 6 أشهر بداية من الغد مع منع النجم الساحلي من التعاقدات لـ 6 أشهر لحين سداد غرامة ومستحقات النادي الأهلي .
وكان الإيفواري سوليماني كوليبالي قد قام بالهروب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي بادعاءات غير صحيحة.
واتخذ الأهلي كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.