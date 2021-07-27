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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالات كورونا المرتبطة بأولمبياد طوكيو ترتفع لأكثر من 150 حالة منذ بداية يوليو

أولمبية طوكيو
أولمبية طوكيو

 أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) اليوم /الثلاثاء/ أن سبعة أشخاص آخرين مرتبطين بأولمبياد طوكيو ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينهم رياضيان من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية هذا الشهر إلى 155.


وذكر بيان صادر عن اللجنة المنظمة - ونقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الالكتروني، أن اللاعبين، أحدهما لاعب تنس هولندي، يعيشان في قرية الرياضيين، أما الباقون فهم ثلاثة مسئولين مختصين بالألعاب ومقاول وعضو في اللجنة المنظمة.
 

وأضاف البيان أن من بين السبعة خمسة من الخارج مضيفة أن 37579 شخصا من دول أجنبية دخلوا اليابان للمشاركة في الألعاب حتى يوم الأحد.
 

ومن المعروف أن عدد الإصابات بـ كوفيد-19، الذي يجمعه المنظمون منذ 1 يوليو، يستثني تلك التي تعلن عنها الحكومات المركزية والمحلية في اليابان في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي.
وفي الوقت نفسه، قالت شرطة العاصمة طوكيو في صباح اليوم، وبشكل منفصل، إن ثلاثة ضباط آخرين عملوا في تأمين الملاعب الأولمبية قبل بدء الألعاب رسميًا يوم الجمعة ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19.
 

ووفقًا لشرطة العاصمة ، فإن حوالي 40 شخصًا آخرين تقاسموا المرافق الصحية معهم في أماكن إقامتهم يخضعون للعزل الذاتي.

كورونا اولمبياد طوكيو يوليو الألعاب الأولمبية فيروس كورونا

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