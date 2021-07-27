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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة علي الطريق الصحيح.. تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي خلال أيام

لبنان
لبنان

اكدت مصادر مقرّبة من الرئيس اللبناني  ميشال عون لقناة الـ "mtv" ان  تشكيل الحكومة سيكون خلال الايام القادمة.

وأوضحت المصادر  ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يتّجه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، حيث يعتبر أن عمليّة التأليف ستكون بينه وبين الرئيس عون على ألا يُشارك في الحكومة حزبيون.

وأفادت المصادر بأن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الحكومة السابق تمام سلام لن يتوجها إلى مجلس النواب للقاء ميقاتي لأنّهما التقياه أمس.

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وفي تصريحات سابقة له ، فقد أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الامور تسير في الاتجاه الإيجابي بما يفضي إلى تشكيل حكومة انقاذية للبلد.

كما قال بري  "ما نأمله هو ألا تطول فترة التأليف، بل نتمنّى الخير والتوفيق في مسعى التأليف والتعجيل بحكومة نريدها أن تولد اليوم قبل الغد لتبدأ مهامها في التصدي للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلد.

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