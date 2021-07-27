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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الأمن التونسية تخلي محيط البرلمان من المتظاهرين

تونس
تونس

 قامت قوات الأمن والشرطة التونسية اليوم /الثلاثاء/ بإخلاء محيط البرلمان بوسط العاصمة، من المتظاهرين.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ بعض القرارات مساء أول أمس /الأحد/، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. 
كما قرر سعيد - خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد - "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
 

قوات الأمن التونسية محيط البرلمان المتظاهرين الرئيس التونسي قيس سعيد

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