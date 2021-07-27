عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل جلسة محاكمة 9 متهمين في انهيار عقار جسر السويس لـ7 سبتمبر

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات   الـ9 متهمين، في واقعة عقار جسر السويس المنكوب، تأجيل الجلسة لـ7 سبتمبر لحين ثبوت وكالة المجني عليهم والدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الاجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتها الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.

الجنايات تعدل اتهامات ميسرة عبدالحكيم في خلية هشام عشماوي

تأجيل محاكمة متهمي خلية شقة الهرم لـ 10 أغسطس

محكمة جنح القاهرة الجديدة النيابة العامة

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان: أنا صعيدى وأحب جميع المصريين

89.97 % نسبة النجاح في اول دفعة من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التعليم : 32565 طالبا رسبوا في نتيجة الدبلومات الفنية وباقين للإعادة

تحريض على الفسق واستقطاب الفتيات.. حيثيات الحكم على مودة وحنين حسام

مصرع 6 وإصابة 19 في إنقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية مطروح.. أسماء

صرف 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة متوفى عقار الوراق المنهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي لفضيلة المفتي ..شاهد

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

خبير بريطاني : سنودع الجزء الأكبر من وباء كورونا بحلول أكتوبر

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

سهرة حمرا واغتصاب|التحريات تكشف تفاصيل مثيرة في مقتل مضيفة ملهى ليلي

شوبير يكشف تفاصيل أزمة سيف عيسى.. وشكل التجديد لـ فرجاني ساسي

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان ذو رأسين يبتلع فأرين دفعة واحدة..فيديو

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

شاهد| ميت يستيقظ داخل النعش في البحيرة.. ومفاجأة بعد الكشف عليه.. فيديو

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

فيديو

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

فيديوجراف.. فنانون مصريون ونسخة عالمية لهم في لوحات شهيرة

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ