بيراميدز يفقد إسلام عيسى أمام الإسماعيلي

يغيب إسلام عيسى لاعب وسط فريق نادي بيراميدز عن مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويستضيف بيراميدز نظيره النادي الإسماعيلي يوم ٢ أغسطس المقبل في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

وحصل إسلام عيسى على بطاقة صفراء في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل ١-١ على استاد الدفاع الجوي، لتكون البطاقة الصفراء الثالثة للاعب ليغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف.

رغم صليبي الشناوى .. عرش شريف إكرامي يهتز فى بيراميدز



في سياق آخر، اقترب المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من المشاركة فى مباريات فريقه خلال الفترة المقبلة بعد المستويات الجيدة التى ظهر عليها الحارس فى تدريبات فريقه.



وعلم صدى البلد أن المهدى سليمان حصل على وعد من قبل اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى بالعودة والمشاركة مع الفريق من جديد بشرط الاستمرار فى المستويات الجيدة التى يقدمها الحارس فى التدريبات.

وأعاد جونيس ، المهدى سليمان إلى حسابات بيراميدز من جديد بعد مسلسل الازمات الكبيرة التى واجهها اللاعب مع الإدارة خلال الموسم الكروى الجارى نتيجة رفضه الجلوس احتياطيا.

وأصبح مكان شريف إكرامى كحارس أساسى لبيراميدز مهدد فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها المهدى سليمان ، وشهدت الأيام الماضية تأكد إصابة أحمد الشناوى حارس المرمى بقطع فى الرباط الصليبي وهو ما أدى إلى دخول المهدى من جديد إلى الحسابات الفنية .