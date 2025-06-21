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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أغلى هدية.. أب يهدي بنته عمرة عشان طلعت الأولى بالغربية

طلعت الأولى
طلعت الأولى

شهدت قرية محلة زياد التابعة لـ مركز سمنود بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالبة جني خالد حموده على المركز الأول بالشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة الغربية عقب تهنئة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على اتصال هاتفي لأفراد أسرتها .

حرص والد الطالبة المتفوقة على تهنئتها باهدائها رحلة عمرة للزيارة بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.


وأفاد والد الطالبة بقوله "الحمد لله ..مليون مبروك لابنتي وعقبال حفل تخرجها من الجامعة " .
في المقابل أعربت الطالبة جني عن سعادتها بقولها ": نفسي أدخل كلية الطب وكل الشكر لكل من دعمني والحمد لله سر تفوقي رضا ابويا وامي وحفظ القرآن الكريم" .

وتابعت بقولها :"شكرا لكل أفراد اسرتي وكنت بذاكر 4 ساعات يوميا ويحرص علي الالتزام طوال فترات الدراسة  وباذن الله ربنا يوفقني عشان ارد الجميل لاهلي أصحاب الفضل العظيم في حياتي " .
من ناحية أخري كان  اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اعتمد مساء اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 91 ألفًا و527 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 76.8%.

https://youtube.com/shorts/EV25C654BFM

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