فيها عيوب خطيرة.. نيسان تتهرب من استدعاء 2 مليون سيارة

بعد تحقيق استمر لما يقرب من ست سنوات، قررت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) عدم فرض استدعاء شامل على أكثر من 2 مليون سيارة نيسان في أمريكا الشمالية، رغم وجود مشكلات مؤكدة في نظام التعليق الخلفي.

التحقيق بدأ بسبب شكاوى متزايدة

بدأت القضية عندما تلقت الهيئة الفيدرالية 91 شكوى تتعلق بفشل ذراع التحكم السفلي الخلفي في سيارات نيسان ألتيما موديلات 2013–2018 ونيسان ماكسيما موديلات 2016–2018.

ارتفع هذا الرقم لاحقًا إلى 322 شكوى لدى الهيئة، بالإضافة إلى 1035 شكوى أخرى داخل نيسان نفسها.

تكمن المشكلة في استخدام فولاذ مضغوط في الذراع، والذي ثبت أنه قابل للتشقق بفعل الضغوط اليومية، خاصة في الولايات الباردة التي تعتمد على رش الملح على الطرق لمكافحة الثلوج، وهو ما يسرع من تآكل هذه الأجزاء.

ورغم اعتراف السلطات بوجود خلل في التصميم يؤثر على نظام التعليق، فإن القرار النهائي جاء مفاجئًا: لا حاجة لاستدعاء شامل.

وبررت الهيئة ذلك بأن الفشل في الذراع لا يحدث فجأة، بل يسبقه تحذير واضح مثل أصوات غريبة واهتزازات، مما يمنح السائقين فرصة لاتخاذ إجراء.

كما أشارت التحقيقات إلى أن أنظمة المساعدة الإلكترونية في السيارة، مثل نظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، تعمل على تقليل تأثير فقدان السيطرة المحتمل إذا حدث العطل.

بالنسبة لشركة نيسان، التي تعاني أساسًا من ضغوط مالية متزايدة، فإن قرار عدم الاستدعاء يمثل انفراجة حقيقية.

فقد كان استدعاء أكثر من 2 مليون سيارة سيشكل عبئًا ضخمًا على ميزانيتها، سواء من حيث التكلفة أو السمعة.

تحذير للسائقين: راقبوا إشارات الخطر

ورغم القرار، لا يزال يوصى مالكو نيسان ألتيما وماكسيما خلال السنوات المذكورة بمراقبة أي أعراض غريبة في القيادة، مثل الأصوات أو الاهتزازات غير المعتادة، والاتصال بمراكز الصيانة فورًا.

وفي حال وجود شكوك، يُفضّل فحص الأذرع الخلفية بشكل دوري، خاصة في المناطق التي تستخدم الملح على الطرق.