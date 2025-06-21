وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أكد أن العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تصعيدًا إقليميًا سافرًا وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن مصر تدين هذا التصعيد الخطير لما يشكّله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير خارجية تركيا: نعمل على تهدئة النزاع في غزة وإيران.. وندين جرائم الحرب الإسرائيلية وزير خارجية الكاميرون: التصعيد بين إيران وإسرائيل يهدد استقرار المنطقة وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول

لا للحلول العسكرية

وشدد الوزير على أن مصر ترفض بشكل قاطع اللجوء إلى الحلول العسكرية، وتدين بشدة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد أن هذه الهجمات تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء في التعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن النووي في المنطقة.

مقاربة شاملة لمعالجة الملف النووي

وأكد الوزير أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يجب أن يتم ضمن مقاربة شاملة، تُراعي كل الشواغل الأمنية الخاصة بمنظومة عدم الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الخطوات الأحادية والتصعيدية التي من شأنها تأجيج التوترات.

واختتم وزير الخارجية والهجرة تصريحاته بالتحذير من أن النهج التصعيدي الحالي يقود المنطقة إلى المجهول، مشيراً إلى أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً يحمل تداعيات غير مسبوقة على أمن واستقرار الإقليم.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تهدئة الأوضاع وضمان احترام القانون الدولي.