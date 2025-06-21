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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استعدوا للأسوأ .. سر التحذير من صيف 2025

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جوية، حيث كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن ملامح مناخ فصل الصيف لعام 2025 في مصر.

وأوضحت الهيئة أن بداية الفصل فلكيًا ستكون يوم السبت الموافق 21 يونيو، ويستمر لمدة 3 أشهر، وسط توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت الهيئة أن فصل الصيف في مصر يتميز تقليديًا بالاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، إلا أن هذا الاستقرار يتزامن مع تأثير واضح لامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، إلى جانب زيادة في معدلات الرطوبة، ما يؤدي إلى شعور مضاعف بارتفاع حرارة الطقس.

الهيئة أكدت أن هذه الظاهرة المناخية هي السمة الأبرز لمناخ الصيف ، ومن المتوقع أن تشهد معظم مناطق الجمهورية ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة مع دخول النصف الثاني من يونيو.

بحسب توقعات التنبؤات الفصلية الصادرة عن الهيئة، فإن متوسط درجات الحرارة خلال صيف 2025 سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمقدار يتراوح من درجة إلى درجتين مئويتين، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المناخية السائدة على مستوى العالم نتيجة التغيرات المناخية.

الزيادة الطفيفة في الحرارة قد تبدو غير مؤثرة للبعض، إلا أن الهيئة شددت على أهمية الاستعداد لموجات الحر، خصوصًا خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تُسجل أعلى درجات الحرارة خلال العام.

رغم سيطرة المنخفض الموسمي، فإن الهيئة توقعت حدوث فترات معتدلة مؤقتة نتيجة امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب معه كتلًا هوائية لطيفة قادمة من جنوب أوروبا.

هذه الكتل المعتدلة قد تؤدي إلى انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الساحلية الشمالية، ما يوفر فترات من الراحة النسبية في ظل الحرارة المرتفعة السائدة.

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