قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

حلت الفنانة شيرين رضا ، والفنان مينا مسعود ، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشفت الفنانة شيرين رضا، كواليس بداية مشوارها الفني عن طريق الإعلانات، قائلة:" بدأت تصوير إعلانات منذ أن كان عمري 11 سنة ".

وقالت شيرين رضا :" أول إعلان ليا كان عندي 11 سنة وكنت بسقف للحمامات على البحر ".

وتابعت شيرين رضا :" والدي كان بيحب التصوير بشكل كبير ووالدي كان بيحب يصورني بالكاميرا الخاصة به واتعودت على الكاميرا منذ الصغر ومكنتش خايفة منها".

واكملت شيرين رضا:" الجمال نعمة كبيرة ودي هدية من ربنا ليا وأبويا قالي إنتي حلوة وهيحصلك مشاكل بسبب حلاوتك ".

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