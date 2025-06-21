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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

شيرين رضا
شيرين رضا
إيمان عبد اللطيف

حلت الفنانة شيرين رضا ، والفنان مينا مسعود ، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشفت الفنانة شيرين رضا، كواليس بداية مشوارها الفني عن طريق الإعلانات، قائلة:" بدأت تصوير إعلانات منذ أن كان عمري 11 سنة ".

وقالت شيرين رضا :"  أول إعلان ليا كان عندي 11 سنة وكنت بسقف للحمامات على البحر ".

وتابعت شيرين رضا :" والدي كان بيحب التصوير بشكل كبير ووالدي كان بيحب يصورني بالكاميرا الخاصة به واتعودت على الكاميرا منذ الصغر ومكنتش خايفة منها".

واكملت شيرين رضا:" الجمال نعمة كبيرة ودي هدية من ربنا ليا وأبويا قالي إنتي حلوة وهيحصلك مشاكل بسبب حلاوتك ". 
 https://youtube.com/shorts/d23s7zdhyTY

شيرين رضا اعلان شيرين رضا بدرايه شيرين رضا

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