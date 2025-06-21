احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

في الوقت الذي يُعد فيه سرطان العظام من الأمراض النادرة، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن تجاهل أعراضه الأولية قد يؤدي إلى تشخيص متأخر يُقلل من فرص العلاج.

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

وهناك علامات مبكرة قد تبدو عادية لكنها تستحق الانتباه الفوري، خصوصًا لدى المراهقين والشباب الذين تزداد فيهم بعض أنواع أورام العظام مثل “الساركوما”.

وهناك أعراض تحذيرية قد تكشف عن الإصابة بسرطان العظام، وفقا لما نشر في Times of India وThe Sun UK، وتشمل ما يلي:

ـ ألم مستمر في العظام:

يبدأ خفيفًا ثم يزداد ليلًا أو مع النشاط، وغالبًا لا يختفي بالمسكنات.

ـ ظهور ورم أو انتفاخ صلب:

تورم ملحوظ أو كتلة في الساق أو الذراع أو عند المفصل قد يكون علامة على ورم عظمي.

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

ـ كسور بدون سبب واضح:

كسر في العظم بعد إصابة خفيفة أو حركة طبيعية قد يشير إلى ضعف سببه ورم سرطاني.

ـ تيبّس أو صعوبة في حركة المفاصل:

خاصة إذا كان الورم قريبًا من أحد المفاصل.

ـ خدر أو ضعف في الأطراف:

في حال ضغط الورم على الأعصاب، خصوصًا في العمود الفقري.

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

ـ فقدان الوزن والتعب الشديد:

علامات عامة على وجود خلل بالجسم قد يرافق الأورام الخبيثة.

ـ الحمى المتكررة أو غير المبررة:

ترتبط ببعض الأنواع العدوانية من سرطانات العظام مثل "إيوينغ ساركوما".

وإذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين دون تحسن، خاصة مع ظهور تورم أو أعراض عصبية – يجب مراجعة الطبيب فورًا.

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

التشخيص المبكر يصنع الفرق

وغالبًا ما يتم تشخيص سرطان العظام عبر الأشعة السينية، الرنين المغناطيسي، وتحاليل الدم.

وسرعة التصرف في مرحلة الأعراض المبكرة ترفع معدلات الشفاء بنسبة قد تتجاوز 70% لبعض الأنواع.