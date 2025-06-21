تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المحيطة بالعقارين المنهارين بحدائق القبة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بالعقارين المنهارين في ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة لبيان مدى تأثرها من الحادث خاصة وأن العقارين المنهارين وأغلب العقارات الموجودة بالمنطقة المحيطة بهما قديمة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة ما زالت تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض بعد الحادث الذي أسفر عن استخراج ١٤ ناجٍ ، و٣ حالات وفاة حتى الآن.

انهيار عقارين بحدائق القبة

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة ١٢:٣٥ بانهيار العقارين.

وعلى الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين.