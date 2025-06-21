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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 فوائد لتناول رمانة واحدة يومياً.. تغير صحتك بالكامل

فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا
آية التيجي

لطالما استخدم الرمان في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض، لكن ما أكدته الدراسات الحديثة جعله في مصاف "الأطعمة الخارقة" التي تعزز صحة الإنسان من الرأس إلى القدمين.

فوائد تناول الرمان يوميًا

وتناول ثمرة رمان واحدة يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة القلب، الدماغ، البشرة، وحتى الوقاية من بعض أنواع السرطان.

 وإليكم أبرز فوائد تناول الرمان يوميًا، وفقا لما نشر في صحيفة Times of India، وتشمل ما يلي:

ـ حماية القلب والشرايين:

دراسة نُشرت عام 2012 تحت عنوان "حماية الرمان من أمراض القلب"، كشفت أن تناول الرمان أو شرب عصيره يساعد على خفض ضغط الدم.

وينتج عن ذلك تقليل الإجهاد التأكسدي على القلب، والحد من تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، والوقاية من تصلب الشرايين.

فوائد تناول الرمان يوميًا

ـ إبطاء شيخوخة البشرة:

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة القوية، يساعد الرمان على:

منع تلف خلايا الجلد.

تعزيز إنتاج الكولاجين.

منح البشرة إشراقًا وحيوية مع تقليل التجاعيد.

ـ تحسين أداء الدماغ والذاكرة:

دراسة أُجريت عام 2013 أثبتت أن تناول الرمان يوميًا يساهم في:

رفع مستوى الأيض العصبي.

تقوية الذاكرة اللفظية وغير اللفظية.

تنشيط نصفي الدماغ خلال أداء المهام.

فوائد تناول الرمان يوميًا

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

بفضل احتوائه على ألياف قابلة وغير قابلة للذوبان، فإن تناول الرمان:

يُحسن حركة الأمعاء.

يعمل كمضاد حيوي طبيعي.

يُفيد في حالات التهاب الأمعاء (IBD) وأمراض القولون، كما أثبتت دراسة أجريت عام 2017.
ـ الوقاية من السرطان:

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH)، يُعد الرمان من العلاجات الطبيعية المساعدة في الوقاية من بعض السرطانات، مثل: سرطان البروستاتا، حيث يعمل البوليفينول على إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

كما أظهرت تجارب على الحيوانات أن مستخلص الرمان يُقلل من مستويات PSA ويبطئ نمو الأورام.

وتشير الأدلة إلى دوره الواعد في الوقاية من سرطان الثدي، الرئة، والجلد أيضًا.

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