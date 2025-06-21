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رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
آية التيجي

تُعد رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات الصحية إزعاجًا وإحراجًا، خاصة عند التحدث مع الآخرين عن قرب. 

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ومع ذلك فإن البعض يظن أن رائحة الفم الكريهة مجرد نتيجة لطعام ثقيل أو إهمال تنظيف الأسنان، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأمر أعمق من ذلك، ويتطلب روتينًا صحيًا شاملاً للتخلص منها نهائيًا.

ومن أبرز الطرق الفعالة للتخلص من رائحة الفم والتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم، وفقا لما نشر في موقع Cleveland Clinic وRealSimple، ومن أبرزها ما يلي:

ـ نظف لسانك يوميًا:

تراكم البكتيريا على سطح اللسان هو أحد الأسباب الرئيسية للرائحة الكريهة.

استخدم كاشط اللسان (Tongue Scraper) أو فرشاة ناعمة لإزالة الرواسب يوميًا.

ـ شرب الكثير من الماء:

جفاف الفم بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

الترطيب المستمر يساعد على تنظيف الفم طبيعيًا عبر إفراز اللعاب.

ـ استخدم العلكة الخالية من السكر:

خاصة الأنواع التي تحتوي على “زايليتول”، لأنها تحفّز إفراز اللعاب وتمنع جفاف الفم.

ـ جرب الغسولات الطبيعية:

مثل الغرغرة بالخل المخفف أو الماء بالنعناع أو الزيوت العطرية كزيت شجرة الشاي والقرنفل.

هذه المواد تملك خصائص مطهّرة ومضادة للبكتيريا.

ـ تناول أطعمة منظفة للفم:

مثل التفاح، الجزر، والكرفس، والتي تساهم في تنظيف الأسنان طبيعيًا.

النعناع والبقدونس أيضًا لهما تأثير منعش ومضاد للبكتيريا.

ـ راجع الطبيب عند استمرار الرائحة:

الرائحة المستمرة قد تكون عرضًا لحالات صحية مثل مشاكل المعدة، اللوزتين، أو حتى أمراض الكبد والكلى.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام أمر ضروري لاكتشاف السبب الجذري.

ولا تكفي فرشاة الأسنان وحدها دائمًا لحل المشكلة، بل يحتاج الفم إلى رعاية شاملة تشمل اللسان، التغذية، والترطيب"، هكذا نصحت Cleveland Clinic في تقريرها عن رائحة الفم.

رائحة الفم نَفَس منعش تنظيف الأسنان إهمال تنظيف الأسنان

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بالصور

رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

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