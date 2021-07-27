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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول الدبلومات الفنية في الاسكندرية: فوجئت بالنتيجة وسألتحق بكلية الهندسة

ميسرة مصطفى أول الدبلومات
ميسرة مصطفى أول الدبلومات الفنية

أعربت الطالبة ميسرة مصطفى حامد، الطالبة بمدرسة أمبروزا في الاسكندرية، والحاصلة على المركز الأول في الدبلوم الثانوي الفني الصناعي على مستوى الجمهورية، عن سعادتها البالغة لتفوقها في الدراسة، مشيرة إلى أنها تفاجئت بالنتيجة وسألتحق بكلية الهندسة.

وقالت ميسرة في تصريحات لصدى البلد عبر الهاتف، لقد كنت متفاجئة بالنتيجة تمامًا، ولم أتوقعها، خاصة أنني لم اتلقى دروس بسبب أزمة جائحة كورونا."

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وأضافت ميسرة أنها عرفت النتيجة من خلال المدرسين الذين اتصلوا بها لتهنئتها على النتيجة، مشيرة إلى أن جميع مدرسيها اتصلوا بها لتهنئتها على تفوقها.

وأكدت بنت الاسكندرية، الحاصة على مجموع 93.6%، أنها اعتمدت على نفسها ولم تتلقى دروس أو تذهب إلى المدرسة بانتظام بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنها تنتظر التنسيق لتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الهندسة، مضيفة أن إصرارها بعد مجموعها الضعيف في الشهادة الإعدادية ساعدها في التفوق في الدبلوم الفني وذلك بفضل دعو أهلي وجميع المدرسين الذين ادين لهم بفض كبير في هذه النتيجة.

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