بعد تداول صوره على فيسبوك.. تكليف لجنة هندسية بفحص عقار شرق الاسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لعقار يتكون من 13 طابق، زعموا أنه مائل بمنطقة الساعة التابعة لحي المنتزة أول، شرق الاسكندرية.



أكدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، في تصريحات لـ صدى البلد، أن العقار مأهولاً بالسكان، وأن الصور المتداولة للفاصل موجودة من الثمانينات، ووضع العقار مستقر، ولا توجد أي شكوى من السكان.



ولفتت إلى أنها كلفت لجنة هندسية من مهندسي الحي بفحص السلامة الإنشائية للعقار، وتقييم مدى خطورة الميل على السكان.

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وتكتظ مدينة الاسكندرية بمئات العقارات المخالفة، التي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالمدينة الساحلية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، ولذلك جاء قانون التصالح لحل هذه الازمة الكبيرة لبحث السلامة الانشائية لهذه العقارات حفاظا على أرواح المواطنين.



وعاشت الاسكندرية السبت الماضي ليلة حزينة بسبب ميل عقار بمنطقة بحري يقع في ١٤ شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، وأمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.



وأصدرت اللجنة المكلفة بفحص العقار بإزالة 10 أدوار عليا حفاظا على حياة المواطنين، وبدا مقاول الهدم في الإزالة بالفعل.

