إنهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

تكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات المخالفة، التي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالمدينة الساحلية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، ولذلك جاء قانون التصالح لحل هذه الازمة الكبيرة لبحث السلامة الانشائية لهذه العقارات حفاظا على أرواح المواطنين.

وعاشت الاسكندرية أول أمس ليلة حزينة بسبب ميل عقار بمنطقة بحري يقع في ،١٤ شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك.

وأمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

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ووجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين .

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به.

وعاينت اللجنة السبت الماضي العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في إتجاه الناحية القبلية والشرقية بأزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

وأوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.

وتسلم مقاول الهدم عقار الأنفوشى المائل في الاسكندرية للبدء في إزالة 10 أدوار بالعقار وفقًا لقرار اللجنة الهندسية التي كلفها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وبدأ مقاول الهدم في إزالة الجدران الداخلية بالفعل من الأدوار العليا بالعقار، وبناء على قرار محافظة الاسكندرية واللجنة الهندسية بتخفيف الأحمال وإزالة 10 أدوار من العقار.

وألقت أجهزة الأمن في الاسكندرية القبض على مالك عقار الانفوشى أثناء تواجده فى دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولة هروبه. وبعد إلقاء القبض، تمت إحالته لقسم شرطة الجمرك وتحويله إلى النيابة العامة.