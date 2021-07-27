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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رنيم الجداوي: فخورة بالانضمام لـسيدات سلة الأهلي.. وأطمح لحصد كل البطولات

صدى البلد

عبرت رنيم الجداوي، المنضمة حديثًا إلى صفوف «سيدات سلة الأهلي»، عن سعادتها وفخرها بالانضمام إلى صفوف الفريق، وأكدت أنها تطمح لحصد كل البطولات لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.

وقالت رنيم الجداوي: «أتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير، وفخورة بالانضمام إلى النادي الأهلي، وأتمنى حصد كل الألقاب مع سيدات سلة الأهلي في الموسم الجديد».

وأضافت: «المفاوضات مع الأهلي بدأت من نهاية الموسم الماضي، وطموحاتي كبيرة في تحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق، وأتمنى أن أساعد زميلاتي في تحقيق كل الألقاب في الموسم الجديد».

واختتمت رنيم تصريحاتها بتوجيه رسالة إلى جمهور النادي أكدت فيها أنها ستقاتل مع « سيدات سلة الأهلي»، ولن تدخر جهدًا في سبيل حصد كافة الألقاب والبطولات وإسعاد الجمهور الذي لا يتوقف عن دعم ومساندة الفريق.

وكان رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع رنيم الجداوي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم «سيدات سلة الأهلي» لمدة ٤ مواسم مقبلة.

وأضاف مدير النشاط الرياضي أن علي هاشم، المدير الفني لـ« سيدات سلة الأهلي»، وقع اختياره على رنيم الجداوي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد رؤوف عبد القادر أن رنيم تمثل إضافة لـ« سيدات سلة الأهلي»، خاصة أنها أحد العناصر المميزة في صفوف المنتخب الوطني.

 

رنيم الجداوي النادي الأهلي سيدات سلة الاهلي رؤوف عبد القادر علي هاشم

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