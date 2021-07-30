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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخضراوات والفاكهة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 30 -7- 2021

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة .. استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 30 -7- 2021.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3.5  جنيهات للكيلو

البصل بـ3.25 جنيهات للكيلو

البطاطس 5 جنيهات للكيلو

الكوسة9 جنيهات

الملوخية بـ 3  جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ3 جنيها للكيلو

فلفل رومي بـ4 جنيهات للكيلو

فاصوليا تسجل 12  جنيهات للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال4.5  جنيهات

العنب 9جنيهات
كانتالوب بـ 6 جنيها

التفاح بـ 17  جنيه
 


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يوليو 2021

 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 4 جنيهات بالتعاملات الصباحية، وذلك مع تحرك ملحوظ بسعر أونصة الذهب عالمياً لتصعد إلي 1818 دولار مقابل 1798 دولار بختام جلسات أمس الأربعاء.
 

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 سجل 904 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 792 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

أونصة الذهب 1818 دولارا.

اسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب خلال الساعات القادمة ستشهد تغيرات على المستوى العالمي والمحلي، وذلك مع ظهور نتائج اجتماع ومحضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان الذهب عالميا ومحليا تأثر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والذى أعلن نيته الإبقاء على الفائدة دون تغير مع تلميح بدعم الاقتصاد الأمريكي مما دعم تغير الدولار نحو الصعود وهبوط الذهب دون 1800 دولار للأونصة، لكن السوق صحح مساره واتجه للصعود اليوم.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 0-0.25% ويقول إنه ملتزم باستخدم كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأميركي.

وقال الفدارلي إنه سيواصل شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوارق المالية المدعومة برهون عقارية حتى تتحقق أهدافه بشأن التوظيف واستقرار الأسعار.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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