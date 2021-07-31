سكان المطرية يطالبون برصف الشوارع الجانبية.

أرسل القارئ أحمد محمد شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” متضررة من عدم رصف الشوارع.

وقال محمد في شكواه: “نعاني نحن سكان المطرية من جميع أعمال الحفر اللي تمت في المطرية وخصوصا في الشوارع الجانبية بعد انتهاء الأعمال تركوا الشارع بمطباته بحفره بصراحة حاجة مؤذية جدا للمارة وخصوصا الاطفال وكبار السن فأصبحت الشوارع غير مستوية”.



وتابع: :أرجو عدم استلام هذه الاعمال وعدم اعطاء المقاولين مستحقاتهم الابعد تسويه الارض وسفلتتها لتصلح للسير عليها".

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