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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المطرية يطالبون برصف الشوارع الجانبية.

سكان المطرية يطالبون برصف الشوارع الجانبية

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد محمد شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” متضررة من  عدم رصف الشوارع.

وقال محمد في شكواه: “نعاني نحن سكان المطرية من جميع أعمال الحفر اللي تمت في المطرية وخصوصا في الشوارع الجانبية بعد انتهاء الأعمال تركوا الشارع بمطباته بحفره بصراحة حاجة مؤذية جدا للمارة وخصوصا الاطفال وكبار السن فأصبحت الشوارع غير مستوية”.


وتابع: :أرجو عدم استلام هذه الاعمال وعدم اعطاء المقاولين مستحقاتهم الابعد تسويه الارض وسفلتتها لتصلح للسير عليها".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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