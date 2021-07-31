الصفرة والمغص .. أشهر مشاكل عند الأطفال حديثي الولادة وكيفية التعامل معها

الأطفال حديثي الولادة

قال الدكتور محمد جميل جاد الله استشارى طب الأطفال و حديثى الولادة، إن المغص هو من أشهر الأشياء الذى يعانى منه الأطفال حديثى الولادة وهو ما يجعلهم يبكون بشكل دائم مستمر و ليس كما يعتقد الكثير من الأمهات بأنها قلة رضاعة.

أضاف" جاد الله "خلال لقائه فى برنامج "صباح الورد "المذاع على قناة" ten "،أن الجهاز الهضمى عند اى شخص به ما يسمى الحركة الدودية للامعاء لإخراج الغازات بشكل أسرع، و لكن عند الأطفال حديثى الولادة لا توجد هذه الحركة مما يجعل الأطفال يشعرون بالمغص لعدم استطاعتهم على إخراج الغازات و الذى يتلاشى مع الشهر الثانى و الثالث للطفل.

أوضح استشارى طب الأطفال و حديثى الولادة، أن أفضل شئ ممكن عمله للأطفال الذين يعانون من المغص هو عدم رضاعتهم كثيرا، وإعطاء الطفل وقت كافى بين كل رضعة و الأخرى.

أكد أن الصفرة عند الأطفال حديثى الولادة هى عرض و يوجد منها الصفرة الطبيعية و التى تظهر عند الأطفال فى اليوم الثانى و الثالث منذ ولادة الطفل و يوجد نوعا آخر مقلق و هو ما يسمى بالصفرة التكسيرية و التى غالبا ما تظهر فى اليوم الأول من ولادة الطفل ،منوها إلى أن التعامل مع الصفرة يرجع إلى قياس كمية الصفرة التى تعرض لها الطفل و التى يمكن حساب من خلال قياس عمر الطفل بالساعات و معرفة مدى وجود الصفرة التى تعرض لها ،مؤكدا أنه لا يوجد دواء معين لعلاج الصفرة.