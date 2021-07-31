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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكى ..ندوة ببحيرة البردويل

ندوة ببحيرة البردويل
ندوة ببحيرة البردويل

نظم قسم البحوث ببحيرة البردويل بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ندوة عن السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكي تحت شعار "مبادرات تصنع المستقبل" وذلك ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء ، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير واشراف الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وافتتح الندوة المهندس سامي الهواري مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء يرافقه المهندس شكري سلمان مدير عام بحيرة البردويل.

تم خلال الندوه مناقشة عدة موضوعات حول طرق رفع المخزون السمكي ورفع وعى الصيادين وكيفية المحافظة على السلامة البحرية والتعريف بأدوات السلامة البحرية وضرورة تواجدها على مراكب الصيد ببحيرة البردويل. كما تم خلال اللقاء تبادل الخبرات بين الزملاء.

وصرح" الهواري" أن الهدف من عقد الندوة هو توعية الحضور بأهمية السلامة البحرية مما يساعد على خلق جيل من الصيادين القادرين على تنمية الوعى لدى غيرهم من الصيادين مما يساعد على وجود مشاركة اجتماعية بين الصيادين والمسؤولين لادارة بحيرة البردويل للارتقاء بقطاع الصيد ببحيرة البردويل.

ومن جهته أكد المهندس شكري سلمان مدير بحيرة البردويل على ملامح التطوير التي تحدث في بحيرة البردويل ودور منطقة الثروة السمكية في النهوض بقطاع الصيادين.

وأشار الدكتور سليمان عياش المدرس بقسم الإرشاد الزراعي  بجامعة العريش إلى أهمية البحث العلمى والإرشاد الزراعى فى دعم قطاع الصيد كما القى المهندس احمد فيصل من قسم البحوث بإدارة البردويل ندوة عن برنامج السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكي وناقش الحضور  أهم المشكلات التى تواجههم وتم التركيز على الطرق المثلي لحلها.

الزراعة الثروة السمكية بحيرة البردويل البردويل لمخزون السمكي شمال سيناء

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