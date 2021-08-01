بث مباشر لمراجعة جيولوجيا الثانوية العامة على منصة حصص مصر .. اليوم

تذيع منصة حصص مصر ، اليوم الأحد بثا مباشرا لطلاب الثانوية العامة 2021 ، لمراجعة مادة الجيولوجيا في تمام الساعة ٢ ظهراً.

وسوف يتاح للطلاب الثانوية العامة 2021 المتابعين لهذا البث المباشر ، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وكانت منصة حصص مصر أعلنت خبرا سارا لـ طلاب الثانوية العامة 2021، حيث قررت منصة حصص مصر تقديم دعم جديد لطلاب الثانوية العامة خلال ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت منصة حصص مصر: "قررنا تقديم مراجعات جديدة لطلاب الثانوية العامة تحت شعار "اسأل نجاوب" و"مراجعة المدرس"، لتقديم مراجعات نهائية إضافية على حصص مصر لزيادة معلومات طلاب الثانوية العامة وتحسن قدراتهم في الإجابة عن أي سؤال يقابلهم".

وأضافت المنصة: سجل واشترك الآن مجاناً عبر الروابط التالية:

علمي علوم: http://bit.ly/grade121

أدبي: http://bit.ly/grade122

علمي رياضة: http://bit.ly/grade123

وأدى اليوم ، طلاب الثانوية العامة 2021 شعبة علمي رياضة ، امتحان الديناميكا “ الرياضيات التطبيقية ” ، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان الديناميكا 100 ألف و435 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية، فيما أدى طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين ، امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

وحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

‎وحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

‎وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.