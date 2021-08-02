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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة انهيار جزء كبير من ساحل في بريطانيا.. شاهد

ة انهيار جزء كبير
ة انهيار جزء كبير من ساحل ببريطانيا

كشفت لقطات صادمة، لحظة انهيار جزء كبير من الساحل الجوراسي البريطاني على امتداد شاطئ بعيد.

وقع الانهيار الأرضي على الساحل في سيتاون بالقرب من بريدبورت ، دورست ، يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة تسببت في ضعف الحجر الرملي المسامي الذي يشكل الجرف الذي يبلغ عمره 180 مليون عام. 

وسقطت مئات الأطنان من الطين والأرض على منطقة نائية من الشاطئ والتي لحسن الحظ لا تجتذب الكثير من الزوار.

والتقط أحد أفراد الطاقم من Lyme Bay Rib Charter اللحظة التي وقع فيها الانهيار الأرضي بعد ملاحظة بعض الصخور الأصغر تبدأ في التحرك. 

وقال ريتشارد إدموندز ، الجيولوجي المستقل، إن الانهيار الأرضي هو استمرار لسقوط هائل آخر حدث في أبريل من هذا العام.

واضاف انه كانت هناك الكثير من الأمطار الغزيرة التي تسقط على طبقات من الحجر الرملي المسامي وقد تسربت المياه من خلال ذلك ولكن ليس الطين خلفها وتراكمت المياه مما جعل الجرف أضعف.

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