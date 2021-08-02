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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. سارة عبد الرحمن ضيفة برنامج عيش صباحك

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

تحل الفنانة سارة عبد الرحمن، ضيفة برنامج “عيش صباحك” اليوم الاثنين وذلك على راديو نجوم اف أم مع ڤارنا امام ويوسف التهامي.

 

وتتحدث سارة، عن كواليس مسلسلها الأخير “ليه لأ 2” والذي حقق ونجاح كبير بعض عرضه.

قدمت سارة دوراً مركباً من خلال شخصية رانيا التي تقودها غيرتها إلى استخدام كل الوسائل الممكنة ومن بينها استغلالها لأنوثتها في التفريق بين طليقها صلاح (أحمد حاتم) وطبيبة العيون ندى (منة شلبي).

سارة عبد الرحمن: العمل مع منة شلبي في "ليه لا2" كان حلماً من أحلامي

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مسلسل ليه لأ 2

يعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبدالرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم الكنز 2: الحب والمصير في 2019.

المسلسل من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضي، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وهاني عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول في إطار 15 حلقة أيضاً .

 

سارة عبد الرحمن الفنانة سارة عبد الرحمن عيش صباحك ليه لأ 2 مسلسل ليه لأ2

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