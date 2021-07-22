سارة عبد الرحمن تكشف تفاصيل مشاركتها في الفيلم القصير لما جات 10

كشفت الفنانة سارة عبد الرحمن تفاصيل مشاركتها في الفيلم القصير "لما جات 10".

وقالت في تصريحات ا"صدى البلد"": الفيلم عرض في احد المهرجانات العالمية للافلام القصيرة وحقق ردود فعل قوية جدا، واشادوا بقصته التي تتحدث عن الختان، وانا ايضا احببت قصته منذ ان عرض عليه وكنت متحمسه له كثيرا، ومن المقرر ان يشارك في عدد من المهرجانات الدولية خلال الفترة القادمة.

يرصد الفيلم لحظات الانتظار لمدة عشر دقائق في إحدى العيادات حيث تنتظر العائلة دورها لختان ابنتها البالغة من العمر عشر سنوات، تاركة لمياء بضع دقائق لتغيير مسار حياة ابنتها.

الفيلم من إخراج : جيلان عوف، تصميم الأزياء : ريم العدل، وقام ببطولته سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مريم تامر.

وكانت قد بدأت الفنانة سارة عبد الرحمن تصوير مشاهدها في مسلسل الثمانية، وقالت في تصريحات ل"صدى البلد"، ان هناك مجموعة من الابطال بدئوا تصوير الاسبوع الماضي، مؤكده انها مستمتعه جدا من التجربة والتواجد مع كل الأبطال المشاركين في العمل.



وكان قد قال الفنان" آسر ياسين"، إن المسلسل الثمانية الذى سوف يشارك بالعمل فيه هو عمل ينافس الأعمال العالمية و ذلك لوفرة العناصر من كتابة و إخراج و الإنتاج و السيناريو بالإضافة إلي طاقم العمل.

أضاف آسر ياسين ،خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة"mbc مصر"، أن أحداث المسلسل مكتوبة بشكل تشويقى و أكشن و به العديد من الأحداث.



أوضح آسر ياسين ،أن المخرج أحمد مدحت من المخرجين المبدعين ،مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه .



و تابع آسر ياسين ،كل شئ فى المسلسل متاح لنا و مدير التصوير من ايسلندا و مهندس الصوت من نيويورك بجانب النجوم الكبار المشاركون في العمل و منهم الفنان خالد الصاوى و غادة عادل.